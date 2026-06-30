AI pomaga synoptykom, ale czy w przyszłości ich zastąpi?

Śmiertelny wypadek w centrum Lublina

- AI nie rozumie atmosfery w ten sposób co model fizyczny, uczy się na podstawie danych historycznych. AI radzi sobie trochę lepiej z prognozowaniem ekstremów różnych, czyli szczególnie jakieś tam właśnie huraganów czy silnych wiatrów, wysokich temperatur, dlatego że w tych modelach fizycznych puszcza się zwykle kilkanaście scenariuszy i liczy się średnią. I te ekstrema, one w liczeniu tej średniej gdzieś tam giną. Natomiast AI są tutaj pod tym kątem lepsze - mówi dr Agnieszka Krzyżewska z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS.

Na razie w dalszym ciągu przy prognozowaniu pogody potrzebny jest człowiek. Możliwości wyliczeniowe, choć lepsze niż jeszcze 50 lat temu, ciągle skazane są na margines błędu. Być może w przyszłości, jeżeli moce obliczeniowe będą lepsze, AI będzie się jeszcze lepiej uczyło danych i będziemy potrafili dużo dokładniej określić stan początkowy atmosfery prognozy pogody będą jeszcze bardziej dokładne.

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