Pojawi się Lubelski Czek Turystyczny. Do wakacji dołoży województwo i ministerstwo

Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w województwie podlaskim.

Pomysł tego bonu turystycznego zrodził się z potrzeby wsparcia branży turystycznej, bo to właśnie przedsiębiorcy z tej branży zwrócili się do mnie ponad półtora roku temu, żeby coś z tym zrobić. W województwie naprawdę jest bardzo dużo fajnych miejsc do zwiedzania i zachęcamy wszystkich do odwiedzin województwa lubelskiego - podkreśla radny województwa Wojciech Sosnowski, który zabiegał o wprowadzenie bonu turystycznego.

Na realizację programu zabezpieczono łącznie 3 miliony złotych – połowa pochodzi z budżetu województwa, a drugą połowę przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować ten pomysł. Trzy interpelacje pisałem w tej sprawie, na początku była niechęć ze strony pana marszałka, ale pokazywałem dobre przykłady z województwa między innymi podlaskiego. Cieszę się, że tutaj zadziałała współpraca i półtora miliona z pieniędzy rządowych oraz półtora miliona z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego zasili budżet tego bonu turystycznego - dodaje radny Sosnowski.

Program ma ruszyć pod koniec lipca, a środki będzie można wykorzystać do końca bieżącego roku. Szczegółowy regulamin, określający zasady czeków, przygotuje Zarząd Województwa Lubelskiego.

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