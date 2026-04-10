76-latek ze Świdnika stracił milion złotych. W rękach policji 19-letnia obywatelka Ukrainy

Początek dramatu: internetowa reklama inwestycji

Historia tego oszustwa rozpoczęła się dwa lata temu. Wtedy to 76-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego natknął się na platformie społecznościowej na zachęcającą reklamę dotyczącą inwestowania oszczędności. Niedługo po tym nawiązała z nim kontakt rzekoma doradczyni inwestycyjna.

Zmanipulowany przez oszustkę senior krok po kroku wchodził w kolejne, fikcyjne przedsięwzięcia. Na początku dotyczyły one rzekomych inwestycji na polskim rynku, a z czasem rozszerzyły się na rynki zagraniczne, takie jak turecki i argentyński. W praktyce był to jedynie sprytnie uknuty plan przestępczy.

Gotówka do ręki i tajne hasła

W ramach całego procederu oszukany mężczyzna wielokrotnie przekazywał pieniądze bezpośrednio osobom wskazanym przez fałszywą doradczynię. Do transakcji dochodziło w specjalnie wyznaczonych punktach na terenie powiatu świdnickiego. Każda taka wymiana gotówki była uwiarygadniana wcześniej umówionym hasłem.

Aresztowana 19-latka stawiła się po odbiór pieniędzy dwa razy. Podczas pierwszego spotkania zabrała ponad 300 tysięcy złotych, a kilka dni później zgłosiła się po kolejne 700 tysięcy.

Wpadka na gorącym uczynku

Dzięki sprawnym działaniom operacyjnym świdnickich funkcjonariuszy, udało się zlokalizować miejsce kolejnego przekazania gotówki. Tym razem poszkodowany senior miał przy sobie aż 700 tysięcy złotych.

Gdy tylko 19-latka próbowała przejąć pieniądze, została błyskawicznie zatrzymana przez policjantów. Mundurowym udało się także odzyskać przekazywaną kwotę. Szybko wyszło na jaw, że zaledwie parę dni wcześniej ta sama młoda kobieta zainkasowała od 76-latka przeszło 300 tysięcy złotych.

Zatrzymana Ukrainka trafiła przed oblicze prokuratora w Świdniku, gdzie usłyszała oficjalne zarzuty oszustwa. Ze względu na ogromną wartość wyłudzonego mienia, widmo kary wynosi do 10 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i nałożył na nią trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Śledztwo jest w toku. Policjanci intensywnie pracują nad rozpracowaniem całej siatki przestępczej i ustaleniem pozostałych osób biorących udział w tym procederze.

Mundurowi ponawiają apele o rozwagę.

"Apelujemy o ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku ofert znalezionych w internecie. Oszuści często wykorzystują zaufanie i brak doświadczenia, doprowadzając swoje ofiary do utraty znacznych oszczędności" – informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.

