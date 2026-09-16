Zielona wizytówka UMCS powraca w nowej odsłonie. Skwer Uniwersytecki ponownie otwarty

Skwer jest częścią założenia urbanistycznego Miasteczka Akademickiego i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych obiektów kampusu – Rektoratu, Biblioteki Uniwersyteckiej, Chatki Żaka, akademików oraz budynków dydaktycznych.

Stwierdziliśmy, że czas najwyższy na to, ażeby zrewitalizować tę przestrzeń, ażeby zieleń była obecna nie tylko na papierze w sensie intencjonalnym i ideowym, ale żeby była rzeczywiście ozdobą kampusu uniwersyteckiego i ozdobą tej części miasta Lublin - podkreślił podczas otwarcia rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski.

W ramach prac zniszczone nawierzchnie asfaltowe i betonowe zastąpiono nowymi alejkami z granitu strzegomskiego oraz układanych ręcznie otoczaków rzecznych, tworzących nawierzchnie sensoryczne. Łącznie wybudowano niemal 340 metrów ciągów pieszych oraz powiązanie ul. Radziszewskiego z przystankiem przy ul. Sowińskiego.

Kluczowym elementem projektu było zachowanie istniejącego starodrzewu oraz wprowadzenie bogatej nowej zieleni. Posadzono około 20 tys. roślin, w tym prawie 1370 krzewów liściastych, ponad 3100 bylin i traw oraz blisko 15 tys. roślin cebulowych: tulipanów, narcyzów i czosnków ozdobnych. Wykonano również ponad 5300 m² trawnika, 620 m² łąki kwietnej i prawie 1100 m² rabat.

Na skwerze pojawiły się nowoczesne meble miejskie w tym ławko-leżanki, ławki koliste i tradycyjne siedziska, mające sprzyjać spotkaniom i rozmowom. Zadbano także o infrastrukturę techniczną: nowe oświetlenie, monitoring oraz zewnętrzne poidełko z wodą pitną przekazane przez MPWiK w Lublinie.

Akcentem artystycznym ozdabiającym nową przestrzeń jest instalacja w formie otwartych drzwi usytuowana na głównym ciągu pieszym w pobliżu wejścia. Na skrzydle drzwi widnieje grafika w formie napisu „I Love UMCS” oraz kod QR odsyłający do materiałów na temat instalacji. Na terenie skweru stanęła również rzeźba świetlna w formie okręgu o średnicy 1,5 m.

Dziękuję serdecznie w imieniu miasta Lublin za trud związany z modernizacją. Widzimy wszyscy, jak to pięknie wygląda i przez najbliższe lata będzie mogło służyć nie tylko okolicznym studentom, ale też mieszkańcom, co powoduje, że ten park jest otwarty, tak jak uniwersytet – mówił Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Projekt inwestycji opracował zespół pod kierunkiem mgr inż. arch. Katarzyny Szczęsnej. Całkowity koszt prac budowlanych i modernizacyjnych wyniósł 3 651 035,01 zł brutto. Jak podkreślają władze uczelni, inwestycja wpisuje się w ideę Zielonych Uniwersytetów, tworząc przyjazną, bezpieczną i otwartą przestrzeń do wypoczynku oraz integracji.

Zobacz też naszą galerię zdjęć: Otwarcie Skweru Uniwersyteckiego UMCS

Powoli, ale do przodu. Trwa remont spalonego kościoła w Lublinie