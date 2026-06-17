Hydros i Hydra gotowe do kolejnego Shell Eco-marathon. Jak zmieniły się bolidy?

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Jesteśmy jedyną polską drużyną, która wystawia dwa pojazdy: zarówno Hydrosa w wersji prototypowej, jak i Hydrę jako Urban Concept. Oba pojazdy są pojazdami elektrycznymi, ale z napędem wodorowym, czyli z wodoru produkujemy prąd. Na tym jedziemy. Zawody polegają na tym, żeby przejechać określony dystans w czasie nie dłuższym niż wymagane, czyli to jest 16 km nie dłużej niż 40 minut i zużyć jak najmniej energii. Tą energią może być albo energia elektryczna, albo wodór, albo paliwo płynne, najczęściej etanol lub benzyna. Liczymy na to, że pójdzie nam lepiej niż w tamtym roku – mówi prof. Jacek Czarnigowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

To nie będą pierwsze zawody Hydrosa i Hydry. Studenci do Shell Eco-marathonu przygotowują się już od zakończenia jego poprzedniej edycji. Oba pojazdy przeszły zmiany.

- Jesteśmy gotowi na wszystko. Przebudowaliśmy całkowicie nasz system zarządzania energią. Jest nowe rozwiązanie wdrożone w obu pojazdach i czekamy na wynik. Sądzimy, że znacząco poprawi to nasze rezultaty i będziemy w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na obu pojazdach. Dodatkowo mechanicznie również zostały wprowadzone poprawki. Przebudowaliśmy system zawieszenia oraz skrętu. To również przełoży się na lepszy wynik końcowy - mówi Wiktor Grabowski z Hydrogreen Team POLLUB.

Shell Eco-marathon odbędzie się w dniach 24-28 czerwca na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. W zawodach weźmie udział 150 drużyn z 28 krajów.

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