31-latek z ukrywał w domu potężny arsenał narkotyków. Zapasów starczyłoby na 14 tysięcy działek

Policjanci z Wisznic wpadli na trop 31-latka

Do ujęcia podejrzanego doszło tuż przed minionym weekendem. Śledczy z Komisariatu Policji w Wisznicach zdobyli operacyjne doniesienia, z których wynikało, że 31-latek ukrywa w swoim domu nielegalne substancje.

Aby zweryfikować te informacje, mundurowi poprosili o wsparcie funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach i wspólnie pojechali pod wytypowany adres. Na miejscu ich wcześniejsze przypuszczenia szybko okazały się w pełni trafne.

Mefedron, amfetamina i grzyby halucynogenne u podejrzanego

W trakcie szczegółowego przeszukania posesji służby natrafiły na foliowe opakowania wypełnione żółtym i białym proszkiem, a także krystalicznymi substancjami. W domu znajdowały się również nasączone paski, rozmaite kapsułki, susz marihuany oraz słoiki pełne suszonych grzybów.

Oprócz tego w ręce funkcjonariuszy wpadły elektroniczne wagi, spora ilość gotówki oraz papierosy pozbawione polskiej akcyzy.

Przeprowadzone wstępnie testy wykazały, że zarekwirowany towar to między innymi amfetamina, mefedron, marihuana, plastry z zawartością MDMA oraz zakazane grzybki. Jak skrupulatnie obliczono, z przejętych przez służby zapasów można było z łatwością wyprodukować ponad 14 tysięcy porcji sprzedażowych dla potencjalnych klientów.

Areszt dla dilera z powiatu radzyńskiego. Grozi mu wieloletnie więzienie

Cały nielegalny asortyment trafił do policyjnego depozytu, a 31-letni właściciel został natychmiast zatrzymany. Następnie w asyście mundurowych doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim, gdzie śledczy przedstawili mu oficjalne zarzuty.

Mieszkaniec powiatu radzyńskiego będzie teraz tłumaczył się przed wymiarem sprawiedliwości z udziału w procederze obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych oraz tak zwanych nowych substancji psychoaktywnych.

Decyzją Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, który przychylił się do wspólnych wniosków prokuratury i policji, mężczyzna trafił za kratki w ramach środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa narkotykowe grozi mu teraz surowa kara sięgająca nawet 12 lat pozbawienia wolności.

