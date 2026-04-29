Poważny wypadek niedaleko Zamku w Lublinie. Autobus wypadł z jezdni, jest wielu rannych

Zderzenie na rondzie przy Zamku

Do zdarzenia doszło na jednym z rond w centrum miasta, w rejonie Zamku. Jak wynika ze wstępnych informacji, samochód osobowy uderzył w bok autobusu. Siła zderzenia była na tyle duża, że pojazd komunikacji miejskiej został wypchnięty poza jezdnię.

W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby. Wśród poszkodowanych są pasażerowie autobusu. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które udzielały pomocy rannym oraz zabezpieczały teren zdarzenia.

Policja: wstępne ustalenia

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalają dokładne okoliczności wypadku. Jak przekazał Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, funkcjonariusze mają już pierwsze ustalenia.

– Kierujący autobusem wjeżdżając na rondo najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem osobowym. W wyniku tego doszło do zderzenia obu pojazdów – poinformował.

Śledczy będą teraz szczegółowo analizować przebieg zdarzenia, w tym nagrania z monitoringu oraz relacje świadków.

Utrudnienia i objazdy w centrum

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu w tej części Lublina. Kierowcy muszą liczyć się z korkami, a część tras komunikacji miejskiej została zmieniona.

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, niektóre linie zostały skierowane na objazdy.

– Część linii kursujących w relacji ul. Lwowska–Al. Tysiąclecia, kursuje trasą Lwowska, Podzamcze, Unicka, Lubartowska bez pominięcia przystanków – przekazała Monika Fisz z ZDiTM w Lublinie.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków wypadku.

