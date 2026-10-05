15 kobiet, trzy dni i Lubelszczyzna poznana wszystkimi zmysłami. To będzie „Powrót do korzeni”

Organizacja „Polki w sercu Londynu” pełni funkcję platformy wspierającej rodaczki na emigracji. Latem 2027 roku stowarzyszenie planuje wyjazdy studyjno-integracyjne do województwa lubelskiego, które mają na celu zacieśnienie więzi między Polkami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii a tymi w kraju.

Uczestniczki w kameralnych, 15-osobowych grupach będą miały okazję odkrywać historyczny Lublin oraz odpoczywać w malowniczej agroturystyce na wsi, tuż po Kozim Grodem. Inicjatywa ma zapewnić kobietom przestrzeń do relaksu, nawiązywania głębokich przyjaźni oraz powrotu do tradycyjnych, sielskich korzeni. Co więcej, projekt przewiduje międzynarodową promocję regionu poprzez autorską herbatę ziołową, tworzoną przez kobiety i celebrowaną w urokliwej agroturystyce.

Uczestniczki będą pochodziły z Londynu, z całej Wielkiej Brytanii, ale też z Polski. My chcemy zrobić takie mieszane spotkania, Polonia plus Polki, które mieszkają w kraju. Polonia szeroko rozumiana, bo mamy już chętne z Norwegii, z Irlandii. My współpracujemy z wieloma organizacjami, ponad 40 z całego świata i te osoby też chcą przyjechać - mówi Małgorzata Wojewódzka, prezes Stowarzyszenia Polki w Sercu Londynu.

Uczestniczki mają nie tylko odpocząć od zgiełku dużych miast, ale także współpracować ze sobą w przyszłości.

Chcemy, żeby z tego wytworzyły się przyjaźnie, żeby to było coś pięknego, żeby ta historia zaskoczyła i została na długo w sercach. Ja pamiętam swoje wakacje na wsi babci. Ja jako młoda dziewczyna uwielbiałam te rzeczy i uwielbiam wieś polską. I teraz chcemy to znowu pokazać innym Polkom, bo wiele Polek za tym tęskni – dodaje Wojwódzka.

Szczegóły projektu można znaleźć na fanpage’u organizacji: Polki w Sercu Londynu.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: W Dęblinie powstanie hub do serwisowania silników dla śmigłowców Apache

8