Znani pisarze, przedstawiciele największych wydawnictw i mnóstwo warsztatów. Przed nami Lubelskie Targi Książki

Przed nami 3 dni spotkań z autorami, warsztatów z ich udziałem oraz możliwość rodzinnego czytania w specjalnie w tym celu stworzonych strefach. Czytelnicy będą mogli zdobyć autografy na scenach lub bezpośrednio przy stoiskach, choć wydawcy sugerują ograniczenie liczby książek do podpisu, aby skrócić kolejki. Oprócz literatury pięknej i kryminałów, ważną część wystawy zajmą komiksy oraz publikacje dla dzieci.

Jakich autorek i autorów możemy się spodziewać w Lublinie?

Będzie gwiazda literatury dla młodszych czytelników, czyli Grzegorz Kasdepke. Będzie Ałbena Grabowska, a także lokalny akcent, pisarz z tego miasta, czyli Marcin Wroński, którego twórczość jest nierozerwalnie związana z Lublinem. Z literatury bardziej kryminalnej będzie Magda Stachula. Nie zabraknie też autorek i autorów dla młodszych czytelników. Lubelskie Targi Książki są dość blisko związane z Poznańskimi Targami Książki. Dbamy o to, żeby zawsze te małe „moliki książkowe” miały po co przyjść. Więc będzie też pani Agnieszka Stelmaszyk, która jest autorką serii książek Mazurscy w podróży. Ona też poprowadzi warsztaty dla dzieci. Będzie pani Agnieszka Mielech, autorka serii Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn również poprowadzi warsztaty - mówi Mateusz Witczak, jeden z organizatorów.

Warto wziąć książki swoich ulubionych autorów i odstać swoje po ich autograf.

Zaplanowaliśmy spotkanie autorskie na kilku scenach, między innymi na największej scenie w pawilonie, ale będzie też scena w antresoli. Wielu autorów pojawi się na stoiskach swoich wydawców, będą tam mieli swoje dyżury i z pewnością chętnie podpiszą książkę każdemu czytelnikowi. Dla każdego znajdą czas – zapewnia Witczak.

Wydawnictwa często apelują, żeby nie przesadzać jednak z liczbą książek, które ze sobą weźmiemy.

Bardzo często wydawnictwa proszą o to, żeby nie przesadzać z ilością książek. Z doświadczenia powiem, że z tym bywa różnie, ale też z obydwu stron bywa różnie. Wiadomo, że każdy fan jakiegoś pisarza czy pisarki chciałby mieć podpisany każdy egzemplarz, ale są też tacy twórcy, którzy nie mają nic przeciwko temu i im więcej książek przynoszą czytelnicy, tym lepiej. Ale faktycznie, wydawnictwa raczej proszą, żeby się ograniczyć do jednej, dwóch książek, żeby te kolejki nie powstawały zbyt długie, żeby każdy mógł zdobyć autograf, uścisnąć dłoń, zamienić kilka słów – podkreśla Mateusz Witczak.

Organizatorzy nie ograniczają się jedynie do książek. Na miejscu zobaczymy też komiksy, warsztaty dla dzieci, a nawet cała strefa rodzinnego czytania.

Wydarzenie odbędzie się w weekend od 25 do 27 września, w Targach Lublin. W piątek (25.09) można będzie wejść za darmo, na sobotę i niedzielę – trzeba już będzie kupić bilet. Szczegóły na stronie Lubelskich Targów Książki.

Posłuchaj, co o wydarzeniu mówi jeden z organizatorów - Mateusz Witczak:

Mateusz Witczak, jeden z organizatorów Lubelskich Targów Książki

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