Zmiany na trasie S19. Kebab nakarmi podróżnych na MOP Radawiec

Habanero Kebab wygrywa przetarg na MOP Radawiec

Postępowanie przetargowe dotyczące dzierżawy terenu na MOP Radawiec (w stronę Lublina) przyciągnęło sporą uwagę i wygenerowało najwyższą stawkę czynszu. Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwyciężyła propozycja złożona przez firmę „Habanero Kebab” Falcon Karolina Sokół, zlokalizowaną w Lubartowie. Według ustaleń portalu Spotted Lublin, przedsiębiorstwo zaoferowało miesięczną opłatę w wysokości 5100 złotych netto.

Właśnie ta oferta zdeklasowała całą konkurencję biorącą udział w postępowaniu. W efekcie popularna w województwie lubelskim sieć zyska kolejny punkt sprzedażowy, lokując swój biznes przy jednej z najczęściej uczęszczanych arterii komunikacyjnych regionu.

Food truck Habanero Kebab przy trasie S19

Marka Habanero Kebab nie jest obca mieszkańcom tego obszaru. Firma prowadzi już swoje lokale w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 69A oraz na ulicy Turystycznej 1 w Lublinie. Właściciele podjęli teraz decyzję o wyjściu naprzeciw potrzebom zmotoryzowanych podróżnych, którzy regularnie przemieszczają się trasą ekspresową S19.

Z oficjalnych komunikatów przedsiębiorstwa wynika, że w nowym miejscu stanie specjalny food truck. Mobilny punkt gastronomiczny zaparkuje bezpośrednio na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych. Taki format ma zagwarantować błyskawiczne i komfortowe wydawanie gorących posiłków osobom będącym w ciągłym biegu.

Kebab na MOP Radawiec. Nowe udogodnienia dla kierowców

Oferta kulinarna nowego food trucka z pewnością ucieszy dotychczasowych sympatyków sieci. Klienci będą mogli zamówić flagowe kebaby prosto z wozu gastronomicznego. Przedstawiciele firmy ogłosili w mediach społecznościowych, że ich mobilna restauracja wkrótce zaparkuje na stałe przy drodze S19 w kierunku Rzeszowa.

„Oficjalnie chcemy przekazać informację, że już wkrótce nasz foodtruck będzie na stałe przy trasie S19 w kierunku Rzeszowa na MOP Radawiec. Jest ogromny parking, altany oraz plac zabaw dla dzieci, do tego będzie najlepszy kebab” – piszą właściciele na fanpage’u.

Pojawienie się nowego gracza na rynku gastronomicznym to tylko jeden z atutów tej lokalizacji. Podróżni mają do dyspozycji przestronny parking, strefy relaksu oraz obiekty rekreacyjne dla najmłodszych. Taka infrastruktura sprawia, że MOP Radawiec ma ogromne szanse na stanie się głównym punktem regeneracyjnym dla podróżujących w tym kierunku.

5