Zielona Sieć Lublina. Naukowcy z KUL tworzą projekt szlaków przyrody

Projekt „Zielona Sieć Lublina” to wizja nowoczesnego systemu zieleni, który autorzy porównują do „zielonego internetu” lub „zielonej pajęczyny”. Zamiast myśleć o parkach jako o odizolowanych wyspach, naukowcy dążą do stworzenia ciągłych połączeń przyrodniczych, rekreacyjnych i społecznych.

W mieście bardzo ważna jest obecność terenów zieleni. W ostatnim czasie myślę, że odczuwamy to szczególnie, kiedy przychodzą fale upałów i po prostu szukamy tego cienia w każdym miejscu. Wszystkie tereny zieleni funkcjonują lepiej, jeśli są ze sobą połączone - tłumaczy doktor inżynier Jan Kamiński z Instytut Architektury Krajobrazu KUL.

Zespół pod kierownictwem dr. inż. Jana Kamińskiego przeanalizował mapę Lublina i wytypował 199 konkretnych terenów, które powinny tworzyć tę sieć.

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Zielona Sieć Lublina - mówi dr inż. Jan Kamiński

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