Zgubiłeś dokumenty za granicą? To najważniejszy krok

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Zgubienie dokumentów: co zrobić?
Podczas wakacji, gdy jesteśmy raczej zrelaksowani łatwo o zgubienie portfela z dokumentami. Warto więc wiedzieć, jak zachować się w tak kryzysowej sytuacji. Okazuje się, że w zależności od tego jaki dokument zgubimy, droga postępowania jest nieco inna. Co więc robić?
Zgubiony paszport - co robić?
Po zgubieniu dokumentu za granicą najważniejsze jest szybkie podjęcie odpowiednich działań, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania danych przez niepowołane osoby i sprawnie uzyskać nowe dokumenty. Jeśli zginął paszport należy:
- niezwłocznie poinformować o tym najbliższy polski konsulat.
- Po zgłoszeniu dokument zostanie unieważniony, dzięki czemu nie będzie mógł zostać wykorzystany przez osoby trzecie.
- W razie potrzeby można ubiegać się o paszport tymczasowy, który umożliwi powrót do kraju lub dalszą podróż.
- Część formalności można załatwić online, jeśli posiada się Profil Zaufany.
Zgubiony dowód osobisty
- Utratę dokumentu trzeba jak najszybciej zgłosić w konsulacie lub – w określonych sytuacjach – przez internet.
- Szybkie zgłoszenie pomaga zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
- Gdy istnieje podejrzenie kradzieży, warto dodatkowo zawiadomić miejscową policję.
- Konsulat może wystawić potwierdzenie utraty dokumentu, jednak nie zastępuje ono dowodu osobistego.
Zgubienie prawa jazdy na wakacjach
- Po powrocie do Polski należy zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji, który zajmuje się wydawaniem duplikatów prawa jazdy.
- Wniosek o nowy dokument można złożyć osobiście, elektronicznie.
- W przypadku kradzieży warto zachować szczególną ostrożność, ponieważ dokument zawiera dane osobowe, które mogą zostać wykorzystane w nieuprawniony sposób.
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Zgubiłeś dokumenty za granicą? Pamiętaj o tym kroku
Po utracie dokumentów za granicą warto również zadbać o dodatkowe zabezpieczenie swojej tożsamości. Jednym z najważniejszych kroków jest zastrzeżenie numeru PESEL, co utrudnia osobom nieuprawnionym wykorzystanie danych do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierania umów czy podejmowania innych działań w imieniu właściciela dokumentu. Dobrze jest także skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować o utracie dokumentów, aby sprawdzić, czy nie są potrzebne dodatkowe środki bezpieczeństwa.