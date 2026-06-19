Zgubiłeś dokumenty za granicą? To najważniejszy krok

Zgubienie dokumentów: co zrobić?

Podczas wakacji, gdy jesteśmy raczej zrelaksowani łatwo o zgubienie portfela z dokumentami. Warto więc wiedzieć, jak zachować się w tak kryzysowej sytuacji. Okazuje się, że w zależności od tego jaki dokument zgubimy, droga postępowania jest nieco inna. Co więc robić?

Zgubiony paszport - co robić?

Po zgubieniu dokumentu za granicą najważniejsze jest szybkie podjęcie odpowiednich działań, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania danych przez niepowołane osoby i sprawnie uzyskać nowe dokumenty. Jeśli zginął paszport należy:

niezwłocznie poinformować o tym najbliższy polski konsulat.

Po zgłoszeniu dokument zostanie unieważniony, dzięki czemu nie będzie mógł zostać wykorzystany przez osoby trzecie.

W razie potrzeby można ubiegać się o paszport tymczasowy, który umożliwi powrót do kraju lub dalszą podróż.

Część formalności można załatwić online, jeśli posiada się Profil Zaufany.

Zgubiony dowód osobisty

Utratę dokumentu trzeba jak najszybciej zgłosić w konsulacie lub – w określonych sytuacjach – przez internet.

Szybkie zgłoszenie pomaga zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Gdy istnieje podejrzenie kradzieży, warto dodatkowo zawiadomić miejscową policję.

Konsulat może wystawić potwierdzenie utraty dokumentu, jednak nie zastępuje ono dowodu osobistego.

Zgubienie prawa jazdy na wakacjach

Po powrocie do Polski należy zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji, który zajmuje się wydawaniem duplikatów prawa jazdy.

Wniosek o nowy dokument można złożyć osobiście, elektronicznie.

W przypadku kradzieży warto zachować szczególną ostrożność, ponieważ dokument zawiera dane osobowe, które mogą zostać wykorzystane w nieuprawniony sposób.

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Zgubiłeś dokumenty za granicą? Pamiętaj o tym kroku

Po utracie dokumentów za granicą warto również zadbać o dodatkowe zabezpieczenie swojej tożsamości. Jednym z najważniejszych kroków jest zastrzeżenie numeru PESEL, co utrudnia osobom nieuprawnionym wykorzystanie danych do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierania umów czy podejmowania innych działań w imieniu właściciela dokumentu. Dobrze jest także skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować o utracie dokumentów, aby sprawdzić, czy nie są potrzebne dodatkowe środki bezpieczeństwa.