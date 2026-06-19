Zgubiłeś dokumenty za granicą? To najważniejszy krok

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-19 19:40

Lada moment rusza okres wakacyjny, więc wielu Polaków uda się na wymarzone urlopy. Niestety, ale co roku nieodłączną częścią takich wyjazdów są przypadki, w których ktoś gubi dokumenty. Co zrobić w takiej sytuacji? Znamy konkretne procedury, mogące pomóc.

Dłoń osoby trzymającej polski dowód osobisty z orłem białym i napisem Rzeczpospolita Polska, Dowód Osobisty oraz Republic of Poland / Identity Card na jasnym tle. Karta jest lekko zagięta, widoczna data ważności 2024. O procedurach w przypadku zgubienia dokumentów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images

Zgubienie dokumentów: co zrobić?

Podczas wakacji, gdy jesteśmy raczej zrelaksowani łatwo o zgubienie portfela z dokumentami. Warto więc wiedzieć, jak zachować się w tak kryzysowej sytuacji. Okazuje się, że w zależności od tego jaki dokument zgubimy, droga postępowania jest nieco inna. Co więc robić?

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Zgubiony paszport - co robić?

Po zgubieniu dokumentu za granicą najważniejsze jest szybkie podjęcie odpowiednich działań, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania danych przez niepowołane osoby i sprawnie uzyskać nowe dokumenty. Jeśli zginął paszport należy:

  • niezwłocznie poinformować o tym najbliższy polski konsulat.
  • Po zgłoszeniu dokument zostanie unieważniony, dzięki czemu nie będzie mógł zostać wykorzystany przez osoby trzecie.
  • W razie potrzeby można ubiegać się o paszport tymczasowy, który umożliwi powrót do kraju lub dalszą podróż.
  • Część formalności można załatwić online, jeśli posiada się Profil Zaufany.

Zgubiony dowód osobisty

  • Utratę dokumentu trzeba jak najszybciej zgłosić w konsulacie lub – w określonych sytuacjach – przez internet.
  • Szybkie zgłoszenie pomaga zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
  • Gdy istnieje podejrzenie kradzieży, warto dodatkowo zawiadomić miejscową policję.
  • Konsulat może wystawić potwierdzenie utraty dokumentu, jednak nie zastępuje ono dowodu osobistego.

Zgubienie prawa jazdy na wakacjach

  • Po powrocie do Polski należy zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji, który zajmuje się wydawaniem duplikatów prawa jazdy.
  • Wniosek o nowy dokument można złożyć osobiście, elektronicznie.
  • W przypadku kradzieży warto zachować szczególną ostrożność, ponieważ dokument zawiera dane osobowe, które mogą zostać wykorzystane w nieuprawniony sposób.

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Zgubiłeś dokumenty za granicą? Pamiętaj o tym kroku

Po utracie dokumentów za granicą warto również zadbać o dodatkowe zabezpieczenie swojej tożsamości. Jednym z najważniejszych kroków jest zastrzeżenie numeru PESEL, co utrudnia osobom nieuprawnionym wykorzystanie danych do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierania umów czy podejmowania innych działań w imieniu właściciela dokumentu. Dobrze jest także skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować o utracie dokumentów, aby sprawdzić, czy nie są potrzebne dodatkowe środki bezpieczeństwa.

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