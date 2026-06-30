Zespół Perfekt, Carla Fernandes oraz Paktofonika Orkiestra. To gwiazdy tegorocznych Dni Chełma

Organizatorzy zapewniają, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. Jak co roku, głównymi punktami wydarzenia są koncerty.

Na naszej scenie zagrają między innymi: Perfect & Łukasz Drapała, Carla Fernandez, Krystyna Giżowska, zespół Partita, Golden Life i Paktofonika Orkiestra – wymienia Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury.

Organizatorzy przygotowali także coś dla młodszych mieszkańców.

Będzie to specjalna strefa rekreacyjna ze zjeżdżalniami, trampolinami i innymi urządzeniami oraz strefa zabaw. Na scenie głównej dla dzieciaków zagra Duet Fantazyjny, a w ramach Chełmskich Wakacji Teatralnych, podczas dni Chełma młodzi widzowie będą mogli obejrzeć spektakl o Szewczyku Dratewce i Wawelskim Smoku – dodaje Kazimierczak.

W harmonogramie ponadto: prezentacja drużyny siatkarskiej ChKS Chełm i spotkanie z zawodnikami, stoiska gastronomiczne, rękodzieło oraz punkty handlowe.

Dni Chełma odbędą się 4 i 5 lipca. Scena stanie w centrum miasta, na ulicy Strażackiej.

Szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie Miasta Chełm.

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