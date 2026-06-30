Zespół Perfekt, Carla Fernandes oraz Paktofonika Orkiestra. To gwiazdy tegorocznych Dni Chełma

Bartłomiej Ważny
Bartłomiej Ważny
2026-06-30 10:34

Dni Chełma zaplanowano na pierwszy weekend lipca (4-5.07). W programie: koncerty popularnych gwiazd, takich jak Perfect czy Paktofonika. Organizatorzy przygotowali również specjalne atrakcje dla dzieci oraz plenerowe spektakle teatralne oparte na znanych legendach.

Widok z góry na rozświetloną scenę na ulicy Strażackiej podczas Dni Chełma. Tłum ludzi bawi się przy czerwonym świetle, otoczony zabytkowymi kamienicami. Scena koncertowa dominuje, a nad publicznością unosi się dym. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Urząd Miasta Chełm/ Materiały prasowe

Organizatorzy zapewniają, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. Jak co roku, głównymi punktami wydarzenia są koncerty.

Na naszej scenie zagrają między innymi: Perfect & Łukasz Drapała, Carla Fernandez, Krystyna Giżowska, zespół Partita, Golden Life i Paktofonika Orkiestra – wymienia Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury.

 Organizatorzy przygotowali także coś dla młodszych mieszkańców.

Będzie to specjalna strefa rekreacyjna ze zjeżdżalniami, trampolinami i innymi urządzeniami oraz strefa zabaw. Na scenie głównej dla dzieciaków zagra Duet Fantazyjny, a w ramach Chełmskich Wakacji Teatralnych, podczas dni Chełma młodzi widzowie będą mogli obejrzeć spektakl o Szewczyku Dratewce i Wawelskim Smoku – dodaje Kazimierczak.

W harmonogramie ponadto: prezentacja drużyny siatkarskiej ChKS Chełm i spotkanie z zawodnikami, stoiska gastronomiczne, rękodzieło oraz punkty handlowe.

Dni Chełma odbędą się 4 i 5 lipca. Scena stanie w centrum miasta, na ulicy Strażackiej.

Szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie Miasta Chełm.

 Zobacz także naszą galerię zdjęć: Rezerwat Dzikich Dzieci rozpoczyna wakacyjny sezon. W weekend otwarcie

Rezerwat Dzikich Dzieci rozpoczyna wakacyjny sezon. W weekend otwarcie
Galeria zdjęć 38
Lublin: pokaz ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Tak wyglądają korytarze pod lubelskimi szpitalami
Lublin Radio ESKA Google News