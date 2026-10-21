Zarobki w Polsce. Młodzi Ukraińcy otrzymują miesięcznie 1500 zł więcej od Polaków

Zarobki obywateli Ukrainy w Polsce. Zaskakujące dane o młodych mężczyznach

Badanie opracowane przez ekspertów Deloitte na prośbę Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) przynosi ciekawe wnioski dotyczące rynku pracy. Dokument wskazuje, że mężczyźni z Ukrainy w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat osiągają w Polsce wyższe dochody niż polscy pracownicy w analogicznym wieku.

Środkowa wartość miesięcznej pensji netto w przypadku wspomnianych obywateli Ukrainy plasuje się na poziomie blisko 6800 zł. Zestawiając to z polskimi mężczyznami w tej samej grupie wiekowej, którzy zarabiają średnio 5300 zł „na rękę”, widać wyraźny kontrast. Finansowa przewaga imigrantów wynosi w tym zestawieniu 1500 zł. Skąd biorą się tak duże rozbieżności?

Wyższe pensje Ukraińców. Kluczowe są nadgodziny i lokalizacja

Na wysokość zarobków wpływa szereg czynników, w tym rodzaj wykonywanej pracy, lokalizacja zakładu, specyfika branży czy liczba przepracowanych godzin. Wszystkie te elementy mogą mieć istotne znaczenie przy porównywaniu wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników.

Jednym z możliwych wyjaśnień różnic w zarobkach jest fakt, że wielu obywateli Ukrainy znajduje zatrudnienie w dużych polskich miastach, gdzie stawki są często wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Może to przekładać się na średnie wynagrodzenia uwzględniane w zestawieniach.

Nie bez znaczenia pozostaje również wymiar czasu pracy. Pracownicy, którzy decydują się na nadgodziny, nocne dyżury czy dodatkowe zmiany w weekendy, mogą liczyć na wyższe miesięczne wypłaty. Dotyczy to także właśnie migrantów zarobkowych, którzy niekiedy podejmują dodatkową pracę, aby zwiększyć swoje dochody.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Sytuacja finansowa uchodźców z Ukrainy. Różnice w wykształceniu i wieku

Chociaż różnice w wynagrodzeniach młodych mężczyzn mogą budzić zdziwienie, nie należy na ich podstawie wyciągać wniosków dotyczących wszystkich obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. Dane obejmujące szerszą grupę uchodźców pokazują bowiem, że ich sytuacja materialna jest bardzo zróżnicowana. Na poziom osiąganych dochodów wpływają m.in. wiek, wykształcenie, znajomość języka polskiego, posiadane kwalifikacje oraz charakter wykonywanej pracy.

Formy zatrudnienia są różne

Wyraźne dysproporcje można zauważyć także w sposobie zatrudniania pracowników. Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, zaledwie 42 proc. aktywnych zawodowo uchodźców z Ukrainy posiadających numer PESEL UKR pracuje na podstawie umowy o pracę. Dla porównania, wśród Polaków odsetek ten sięga 80 proc. Pokazuje to, że osoby z Ukrainy znacznie rzadziej korzystają z tej formy zatrudnienia, częściej natomiast podejmują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.