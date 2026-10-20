Szpital przy al. Kraśnickiej w Lublinie przejdzie rewolucję. Powstanie supernowoczesny i bezpieczny Blok S

Dziś (20 października) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ przy al. Kraśnickiej. Pod dokumentem podpisy złożyli marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Piotr Breś oraz dyrektor szpitala Piotr Matej.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 300 mln zł, z czego ponad 284 mln zł stanowią środki unijne. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027,

Zaprojekowany w systemie dual-use

Początkowo obiekt miał funkcjonować jako Wschodnioeuropejskie Centrum Chorób Naczyń i Serca. Dziś określany jest jako Blok S.

Nowy budynek będzie miał sześć kondygnacji – dwie podziemne i cztery naziemne – o łącznej powierzchni ponad 14 tys. metrów kwadratowych. Zaprojektowano go w technologii podwójnego zastosowania tzw. dual-use. Oznacza to, że w czasie pokoju będzie służył jako ultranowoczesny ośrodek wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia, natomiast w obliczu kryzysu lub konfliktu zbrojnego zagwarantuje pełną autonomię techniczną oraz ciągłość działania.

To jest realne przygotowanie się do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Pamiętajmy, że tutaj na wschodzie Polski my możemy być pierwsi poddani próbie, próbie wojny. Zasada dual use, czyli podwójnego zastosowania, którą Unia Europejska teraz preferuje, jeśli chodzi o środki unijne, będzie po raz pierwszy zastosowana właśnie na ścianie wschodniej – mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Obiekt wyposażono w rozwiązania niespotykane w standardowych placówkach medycznych.

Na poziomie -2 pojawią się miejsca ukrycia dla ok. 800 osób, które podzielono na trzy strefy pożarowe wyposażone w niezależne wyjścia ewakuacyjne, węzły sanitarne oraz odrębne systemy wentylacji.

Poziom -1 przeznaczono natomiast na autonomiczne zaplecze techniczno-logistyczne mieszczące potężny agregat prądotwórczy, systemy UPS, stację uzdatniania wody czy magazyn odpadów medycznych.

O tym budynku mówiliśmy już co najmniej trzy lata temu. Ostatnie wydarzenia, które dotyczą naszego kraju, a także uregulowania formalno-prawne z 2025 roku nakazują nowe budynki budować według nowej struktury i strategii. Ten budynek został tak przeprojektowany i doprojektowano miejsca schronienia – tłumaczy dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Piotr Matej.

Co znajdzie się w budynku?

W nowym Centrum pojawią się 73 specjalistyczne łóżka w tym 46 na kardiochirurgii i 27 na chirurgii naczyniowej. W budynku znajdą się też laboratoria, bank krwi oraz blok operacyjny z salą hybrydową. Zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt, m.in. 2 angiografy, tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

Ciągły rozwój placówki pozytywnie oceniają także sami pracownicy szpitala:

Bardzo cieszę się z tej inicjatywy. Nasz szpital stale się rozwija i zyskał już bardzo wiele. Mogę to z łatwością zaobserwować, pracując tu od prawie 40 lat. Dziś jest to duża placówka zabezpieczająca potrzeby medyczne całego regionu. Jestem przekonany, że stworzenie takiego zaplecza i zabezpieczenia w tym miejscu było po prostu niezbędne – mówi lekarz Andrzej Ciołko.

Z nowej infrastruktury skorzysta rocznie ponad 209 tys. pacjentów z Lubelszczyzny.

Zakończenie budowy planowane jest na przełom lat 2028/2029.

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