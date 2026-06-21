Zadbają o męskie zdrowie. Lubelskie placówki medyczne zapowiadają darmowe badania na Dzień Ojca

Do udziału w badaniach i konsultacjach zachęca lubelski ratusz oraz działające na terenie miasta placówki medyczne. Skorzystać będzie można za darmo i bez skierowania. Dla mieszkańców Lublina będzie to okazja, by nieco dokładniej przyjrzeć się swojemu zdrowiu, skonsultować niepokojące wyniki lub rozwiać wątpliwości dotyczące objawów i ryzyka.

Placówki będą badać bezpłatnie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie czeka na panów po 40. roku życia, którzy nie są objęci leczeniem urologicznym. W poradni przy ul. Herberta 21 będzie można przebadać się i wykluczyć raka prostaty oraz jąder.

W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej mężczyźni wykonają pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi oraz oznaczenie poziomu PSA we krwi. To podstawowe badanie wykorzystywane w profilaktyce raka prostaty. Oferowane będą również bezpłatne porady dietetyka, konsultacje urologiczne oraz badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zaprasza na darmowe konsultacje urologiczne. Kierowane są do mężczyzn po 40. roku życia z nieprawidłowym wynikiem badania PSA lub niepokojącymi objawami. Skorzystać można - po wcześniejszej rejestracji - od 23 do 26 czerwca w godz. 15-18 w Poradni Urologicznej przy ul. Jaczewskiego 8. Telefoniczne zapisy 22 czerwca od 9 do 15 pod numerami telefonów: (81) 72 44 986 oraz 781 881 161.

Elementem akcji będzie również webinar „Problemy z prostatą – pytania i odpowiedzi”, który odbędzie się 23 czerwca 2026 r. w godzinach 9.00–9.30 na profilu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie na Facebooku. Na pytania odpowiadać będzie dr hab. n. med. Przemysław Mitura, Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej USK Nr 4 w Lublinie. Pytania można przesyłać wcześniej na adres e-mail: [email protected] lub zadać bezpośrednio podczas transmisji - zapowiada Alina Pospischil Rzecznik USK Nr 4 w Lublinie.

Autor: USK Nr 4 w Lublinie/ Materiały prasowe

Miasto Lublina ma też darmowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65. roku życia. Centrum Interwencji Kryzysowej zaprasza na spotkania Grupy rozwojowej dla mężczyzn, a lubelski oddział NFZ przypomina o programie Moje Zdrowie - Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej. To kompleksowa profilaktyka dla osób po 20. roku życia.

Harmonogram wszystkich planowanych badań i konsultacji oraz szczegóły znajdziecie TUTAJ.

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