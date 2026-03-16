Wykonawca otrzymał już klucze do Domu Kolejarza. W tym roku głównie prace ziemne

Samuraje w Lublinie

- Według harmonogramu w lipcu mogą się zacząć prace rozbiórkowe. W pierwszej kolejności będziemy musieli uzyskać pozwolenie zamienne na bazie już istniejącej dokumentacji. W związku z czym w przeciągu tych dwóch miesięcy mamy nadzieję, że z wykonawcą uzyskamy pozwolenie zamienne. Równolegle będą się toczyć prace związane z rozbiórkami i w pierwszej kolejności zobaczymy tutaj raczej prace ziemne, czyli w roku 2026 to będą prace ziemne związane z fundamentami – mówi Agnieszka Pawelec-Herman, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Lublinie.

Zakres inwestycji obejmuje częściową rozbiórkę istniejącego budynku, a następnie jego przebudowę, rozbudowę i nadbudowę. Finalnie budynek będzie miał około 4 tys. metrów kwadratowych i 4 kondygnacje. Powstanie tam między innymi sala główna na ok. 300 osób, sala mniejsza na 100 osób, biblioteka i dom kultury.

- Istotną kwestią jest też rewitalizacja tej dzielnicy. Tutaj niedaleko budowa z jednej strony budynków mieszkalnych przez prywatnych inwestorów, rewitalizacja przez firmę, która będzie wykonawcą tego terenu po dawnej fabryce butów. Idąc w kierunku ul. Krochmalnej to całkowicie nowe oblicze Lublina. Rozpoczynając dzisiaj od tego Dworca Metropolitalnego, dzielnica Dziesiąta również będzie się zmieniała - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży ma być gotowe w maju 2028 roku. Koszt inwestycji to około 74 mln zł. Będzie ona dofinansowana ze środków unijnych.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Niezidentyfikowany obiekt w lesie w woj. lubelskim