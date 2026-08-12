Pożar koło Kostrów szybko objął wieżę i fragment kładki

Zgłoszenie o pożarze przy ścieżce przyrodniczej „Czarny Las”, koło Kostrów w gminie Milanów, wpłynęło 11 sierpnia po godz. 14:20. Kiedy na miejsce dojechały pierwsze zastępy, cała wieża widokowa stała już w ogniu. Płomienie zdążyły objąć także fragment drewnianej kładki, las i pobliskie tereny trawiaste.

Silny wiatr utrudniał akcję. Strażacy ograniczyli ogień do 40 arów

Silny wiatr i trudny teren utrudniały akcję, a ogień mógł pójść dalej. Na miejsce skierowano 8 samochodów gaśniczych oraz zespół dronowy, który oceniał sytuację z powietrza. Strażacy szybko opanowali pożar i ograniczyli jego powierzchnię do około 40 arów.

Wieża spłonęła całkowicie. Akcja trwała ponad 3 godziny

Ogień wszedł także w kompleks leśny, ale najbardziej widoczna jest strata samej wieży. Drewniana konstrukcja spłonęła całkowicie. Działania gaśnicze trwały ponad 3 godziny.

Na miejscu pracowało 36 strażaków. Wspierali ich policjanci i leśniczy

Na miejscu pracowało łącznie 36 strażaków z JRG Parczew i sześciu jednostek OSP. To 5 strażaków z JRG Parczew, 5 z OSP Milanów, po 6 z OSP Czeberaki i OSP Jasionka, po 5 z OSP Gęś i OSP Radcze oraz 4 z OSP Rudno II. W działaniach uczestniczyło też 2 policjantów i 2 leśniczych z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI