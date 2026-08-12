Przed nami zaćmienie Słońca i Noc Perseidów. Jak się przygotować na te zjawiska?

W tym roku miłośników kosmosu czeka dzień (a potem noc) pełen wrażeń: najpierw dojdzie do zaćmienia Słońca (w Polsce będziemy mieli do czynienia z zaćmieniem częściowym, sięgającym 85%), a najbliższej nocy – przypada maksimum obserwacji Perseidów.

Całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne na Islandii i w Hiszpani. W Polsce – zobaczymy zaćmienie częściowe, do maksymalnie 85%. Zaćmienie rozpocznie się wieczorem, około godz. 19:00 – najwcześniej zacznie się w okolicach Gdańska, najpóźniej – w Krakowie.

Będzie to widowisko bardzo ciekawe, bo będzie widoczny taki "rogalik" ze słońca. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo takich obserwacji, to na pewno należy się uzbroić w specjalne okulary czy przyrządy, filtry przyciemniające do obserwacji Słońca. Nie wolno pod żadnym pozorem obserwować takiego zjawiska bez jakichkolwiek zabezpieczeń narządu wzroku – podkreśla Kamil Świca, lubelski astronom.

Z kolei w nocy ze środy na czwartek (12/13.08) kolejna gratka dla miłośników kosmosu, czyli Noc Perseidów. W ciągu godziny można będzie zobaczyć nawet ponad 100 „spadających gwiazd”.

Należy znaleźć miejsce w nocy, jak najdalej od świateł miejskich, zanieczyszczenia światłem. Rozłożyć koc, poleżeć, gdyż te meteoroidy będą wpadały w atmosferę praktycznie w każdym fragmencie nieba będzie można je zobaczyć - dodaje Świca.

Perseidy to rój meteorów, pozostałość po przelocie komety 109P/Swift-Tuttle. Ziemia przecina ich orbitę każdego roku, między 17 lipca a 24 sierpnia.

Posłuchaj, co o zaćmieniu Słońca i o Roju Perseidów mówi Kamil Świca, lubelski astronom:

Kamil Świca - lubelski astronom - o zaćmieniu Słońca i Nocy Perseidów

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