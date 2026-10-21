Wielkie zmiany na ul. Lubomelskiej. 71,5 mln zł popłynie na gruntowną modernizację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nowe życie dla wysłużonego budynku

Aż 61 mln zł dofinansowania pochodzi z umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego programu „Feniks”. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu państwa.

Na przestrzeni ostatnich dekad kilkukrotnie podejmowano próby pozyskania środków, żeby ten budynek doprowadzić do właściwego stanu. Nigdy się to nie udało. Teraz w końcu dostaliśmy te pieniądze. Są to pieniądze z Unii Europejskiej, które będą pracowały tutaj – na Lubelszczyźnie: dla naszych pracowników, ale przede wszystkim dla mieszkańców - powiedział wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch.

Budynek przy ul. Lubomelskiej od momentu powstania w latach 70. nie przechodził tak dużej przebudowy.

- Docieplimy zewnętrzną elewację, wymienimy stolarkę okienną i drzwiową, wymienimy instalację cieplną, docieplimy stropy i dach, zamontujemy instalację fotowoltaiczną – zapowiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Wyższy komfort pracy i obsługi interesantów

Inwestycja ta przyniesie wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne. Szacuje się, że dzięki modernizacji uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o blisko 70%, zmniejszyć zużycie energii cieplnej o ponad 1900 MWh oraz ograniczyć zużycie energii elektrycznej o ponad 60 MWh.

To inwestycja w energooszczędność budynku. Ale to także nowa infrastruktura cyfrowa. To niezwykle istotne w dobie cyberbezpieczeństwa, kiedy niemal codziennie słyszymy ostrzeżenia związane z cyberatakami i innymi zagrożeniami cybernetycznymi w instytucjach publicznych. Więc jest to również inwestycja w bezpieczeństwo - mówi wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch.

Zmiany odczuje blisko tysiąc pracowników urzędu oraz mieszkańcy regionu załatwiający tam codzienne sprawy.

W tym budynku są niezwykle ważne wydziały i komórki organizacyjne. To tu znajduje się m.in. największy w woj. lubelskim punkt obsługi mieszkańców związany z wydawaniem paszportów. To dziesiątki interesantów każdego dnia, którym warunki składania wniosków czy odbioru paszportów zdecydowanie się poprawią – podkreślił wicewojewoda.

Urząd pozostanie otwarty

Zakres zaplanowanych prac został podzielony na dwa główne etapy. Pierwszy z nich obejmuje opracowanie dokumentacji z koncepcją wykonawczą oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych jeszcze w bieżącym roku, z rozstrzygnięciem zaplanowanym na pierwszą połowę 2027 roku. Następnie ruszy faza robót budowlano-remontowych.

Co ważne, na czas prowadzenia inwestycji urząd nie zostanie zamknięty. Prace będą prowadzone tak, aby interesanci oraz pracownicy mogli na bieżąco realizować swoje zadania.

Ostateczne zakończenie projektu zaplanowano na wrzesień 2029 roku, jednak władze urzędu zapowiadają starania, by sfinalizować prace jak najszybciej.

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