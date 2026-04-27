Wichura siała spustoszenie w kraju. Ponad 2600 interwencji i jedna osoba ranna

Tysiące interwencji w całym kraju

Silny wiatr dał się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski. Jak wynika z danych służb, do niedzieli do godziny 21.00 strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych podjęli łącznie 2606 interwencji. Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych budynków oraz likwidacji zagrożeń związanych z zerwanymi elementami konstrukcji.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie:

mazowieckim – 559 interwencji

oraz w województwie lubelskim – 520.

Wysokie liczby zgłoszeń dotyczyły także województw:

podlaskiego (407),

warmińsko-mazurskiego (330)

oraz podkarpackiego (149).

Najtrudniejsza sytuacja na Mazowszu i Lubelszczyźnie

Na Lubelszczyźnie najwięcej interwencji miało miejsce w powiatach lubelskim, lubartowskim, bialskim i chełmskim. Ponad 300 zgłoszeń dotyczyło usuwania wiatrołomów, a ponad 80 budynków – mieszkalnych i gospodarczych – zostało uszkodzonych. W sześciu przypadkach dachy zostały zerwane całkowicie. W wyniku zdarzeń jedna osoba została ranna – to kierowca, na którego samochód spadło drzewo.

Równie trudna sytuacja panowała na Mazowszu. Strażacy odnotowali tam ponad 500 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Większość interwencji dotyczyła powalonych drzew, ale 38 zgłoszeń związanych było z uszkodzonymi lub zerwanymi dachami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Warszawie oraz w powiatach mińskim, wołomińskim, wyszkowskim, przasnyskim, a także w Siedlcach i powiecie siedleckim.

Pogoda się uspokaja, ale nadal trzeba uważać

Po dynamicznym weekendzie sytuacja pogodowa zaczyna się stabilizować. W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, szczególnie na północnym wschodzie i w centrum kraju. Lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od około 8–10 st. C na północy do 15–16 st. C na zachodzie i południu.

W kolejnych dniach wiatr ma być słabszy, choć miejscami nadal porywisty, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Synoptycy zwracają uwagę na spadki temperatury w nocy – lokalnie nawet do -4 st. C przy gruncie.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. Nawet przy poprawie warunków atmosferycznych nadal mogą występować zagrożenia związane z uszkodzonymi drzewami czy elementami budynków.

5