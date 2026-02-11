Walentynki przy Lubartowskiej 77. Kawa i herbata na dzień zakochanych

Spotkanie będzie się składało z trzech części: degustacji kawy i herbaty, warsztatów z alternatywnego parzenia kawy oraz rozmowy pod hasłem „kawa pod lupą dietetyka”.

Pierwszą część wydarzenia poprowadzi Robert Kotyra z Amakuru - Sklepu Charytatywnego. Uczestnicy rozpoczną spotkanie wspólną degustacją kaw i herbat marki Salvatti - poznając ich aromaty, profile smakowe oraz historie stojące za produktami, które powstają z myślą o wspieraniu lokalnych społeczności w Afryce. Uczestnicy dowiedzą się m.in. skąd pochodzą kawy i herbaty, czym różnią się poszczególne smaki oraz dlaczego świadomy wybór ma znaczenie nie tylko dla jakości napoju, ale także dla ludzi stojących za jego produkcją.

Drugi moduł poprowadzi Kacper Niedziałek, który pokaże, że kawa to nie tylko ekspres i szybki kubek „w biegu”, ale także proces, precyzja i odrobina magii. W programie m.in. omówienie alternatywnych metod parzenia oraz pokaz parzenia kawy w syfonie.

Na zakończenie uczestnicy wezmą udział w rozmowie o kawie z perspektywy zdrowia i codziennych wyborów. Moduł poprowadzi Kinga Głaszewska-Furman (Dietetyka Dobrych Myśli). Wśród tematów pojawią się m.in. popularne mity, pytanie o „bezpieczną” ilość kawy, wpływ kawy i herbaty na dietę oraz ciekawostki naukowe.

Wydarzenie sobotę (14.02), między 16:00 a 18:00, przy Lubartowskiej 77 w Lublinie.

