Van Gogh z wizytą w Lublinie! Rusza nowa wystawa

Na zwiedzających czekają licencjonowane reprodukcje, strefa VR, kultowa „Sypialnia w Arles” i widowiskowy spektakl immersyjny.

Mamy tu w zasadzie całe życie Vincenta Van Gogha w pigułce. Zaczynamy od przedstawiania jego biografii, szkół, w których był, rodziny, przyjaciół, miejsc, w których mieszkał. To zobaczymy poprzez fotografie i tekst lub lektora, który po zeskanowaniu kodu QR będzie dostępny na telefonach. I tak mamy opowiedziany cały życiorys Vincenta Van Gogha, od jego dzieciństwa aż do aż do śmierci - mówi kuratorka wystawy Daria Solar.

Finałem jest widowiskowy spektakl multisensoryczny z ożywionymi obrazami wyświetlanymi na ścianach i podłodze.

To jest taki duży spektakl multisensoryczny, gdzie państwo wchodzą do takiego dużego pomieszczenia, gdzie na ścianach i na podłodze są animowane obrazy Vincenta Van Gogha i fragmenty tych dział ożywione. Najważniejsze jest to, że mamy pokazaną twórczość przez wszystkie okresy, czyli zaczynamy od tych czarno-białych rysunków, szkiców, przedimpresjonistycznych poprzez okres postimpresjonistyczny - podkreśla kuratorka.

Ekspozycja potrwa do 31 grudnia. Szczegóły znajdziecie tutaj.

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