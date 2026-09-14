Rusza ogólnopolska akcja w lasach. Strażnicy wyjdą na wzmożone patrole

Od 14 września do 18 października na leśnych traktach pojawi się znacznie więcej mundurowych. Działania skupią się na wyłapywaniu kierowców nielegalnie wjeżdżających do lasów samochodami, quadami i motocyklami, a także na przeciwdziałaniu kradzieżom drewna i dewastacji infrastruktury. Aby zwiększyć skuteczność, patrole pojawią się w terenie o różnych porach dnia i nocy, również w weekendy.

- Głównym celem strażników leśnych jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym nasze lasy, a co za tym idzie też właściwa edukacja osób, które korzystają z wypoczynku na łonie natury, profilaktyka i uświadamianie osób w kontekście tego, co możemy robić w lesie, a czego nie – tłumaczy Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Do planowania kontroli Straż Leśna wykorzysta dane z Systemu Ewidencji Szkodnictwa Leśnego, co pozwoli skierować siły w miejsca najbardziej narażone na łamanie przepisów. W terenie funkcjonariuszy wspomogą fotopułapki oraz kamery leśne. W zależności od potrzeb lokalnych, do akcji włączą się również inne służby, w tym Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Łowiecka i Rybacka.

Lasy Państwowe udostępniają społeczeństwu tysiące kilometrów dróg i szlaków oraz liczne miejsca przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Aby mogły bezpiecznie służyć wszystkim, potrzebne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i wzajemny szacunek użytkowników. Szczegółowy termin i zakres działań ustalają poszczególne Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz występujących zagrożeń.

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