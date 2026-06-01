Uroczystości z okazji Dnia Samorządu. Lubelscy działacze wyróżnieni

Samorządowcy z regionu świętowali 36 lat budowania lokalnej niezależności.

Nieważne który raz, ważny jest ciężar gatunkowy tego święta. Jest z nami europarlamentarzystka, są parlamentarzyści, są ważni i doświadczeni samorządowcy, ale to też osoby, które w przeszłości były związane z samorządem, dlatego że zasiadali w miejskiej radzie miasta, w sejmiku wojewódzkim. Sam byłem samorządowcem również i na poziomie gminnym i wojewódzkim i wiem jak ważny jest to poziom uprawiania władzy, a przede wszystkim bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami - podkreśla wojewoda Krzysztof Komorski.

Nagrody są formą docenienia służby mieszkańcom.

My, jako administracja rządowa w terenie, bardzo dobrze rozumiemy samorządowców. Zarówno wojewoda jak i ja jesteśmy byłymi samorządowcami, także mają tutaj swój głos. Rozumiemy samorząd, zawsze się mogą do nas zwrócić. Mam nadzieję, że uda się przegłosować tą ustawę związaną z dwukadencyjnością. Uważam, że powinniśmy stanąć wszyscy za tym, żeby ta niekonstytucyjna ustawa została przewrócona i żeby samorządowcy mogli kandydować na urząd wójta, czy burmistrza, czy prezydenta wielokrotnie, ile razy tylko wybiorą ich mieszkańcy - mówi wicewojewoda Andrzej Maj.

"To na poziomie lokalnym bije serce polskiej demokracji".

Dom buduje się od podstaw, a gmach polskiego państwa wzniesiony jest na sile kreatywności i pracowitości lokalnych społeczności. To właśnie w naszych samorządach, gminach, miastach, powiatach, województwach wykuwa się codzienne powodzenie naszego państwa. To tu tworzymy warunki do zrównoważonego rozwoju - mówi prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk.

Wojewodowie wręczyli sumie 31 Medali za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych był m.in. Mariusz Filipiuk starosta bialski, Robert Woźniak przewodniczący rady miasta Biała Podlaska, Bartosz Margul radny miasta Lublin. 11 samorządowców otrzymało także medale i dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Takiej imprezy w mieście jeszcze nie było. Na Placu Zamkowym stanie wielki, szklany kort - wizualizacje

3