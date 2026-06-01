Flaga Ukrainy zniknęła z lubelskiego ratusza. Miasto odpowiada na decyzję Zełenskiego

Flaga Ukrainy znika z ratusza w Lublinie

Urząd miasta w Lublinie zdecydował się usunąć flagę Ukrainy, która przez długie miesiące stanowiła wyraźny dowód poparcia dla państwa odpierającego rosyjską agresję. Stolica województwa lubelskiego leży bardzo blisko granicy państwowej i od pierwszych dni inwazji stała się kluczowym ośrodkiem dystrybucji darów oraz bezpiecznym schronieniem dla uciekinierów. Samorządowcy regularnie przypominali o swoim ogromnym wkładzie w ratowanie ofiar konfliktu, a wywieszone na froncie budynku barwy narodowe sąsiadów dodatkowo to podkreślały. Brak ukraińskiego symbolu wywołał więc natychmiastowe poruszenie.

Lubelski magistrat podaje powody usunięcia flagi Ukrainy

Usunięcie ukraińskiej flagi z budynku lubelskiego ratusza szybko odbiło się szerokim echem. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pytania o motywy tej decyzji i jej możliwe znaczenie. Władze miasta postanowiły rozwiać wątpliwości.

Jak poinformował magistrat, decyzja ma związek z nadaniem przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imienia „Bohaterów UPA”. Zdaniem władz Lublina krok ten spotkał się z uzasadnioną krytyką ze strony polskiej dyplomacji. Miasto podkreśliło, że podziela stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady RP w Kijowie, które negatywnie oceniły decyzję ukraińskich władz.

Śladem innych polskich miast podjęliśmy decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku lubelskiego ratusza. Podzielamy krytyczne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady RP w Kijowie wobec decyzji Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Gloryfikacja formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu, rani pamięć polskich ofiar i utrudnia budowanie szczerego dialogu między naszymi narodami - poinformował ratusz w oświadczeniu przekazanym Interii.

Współpraca Lublina z Ukrainą mimo braku flagi

Krok urzędników wzbudził spore emocje, jednak władze zaprzeczają planom całkowitego zerwania stosunków ze wschodnim sąsiadem. Miasto od dekad utrzymuje owocne kontakty z ukraińskimi partnerami, a po rozpoczęciu zbrojnej rosyjskiej inwazji odgrywa pierwszoplanową rolę jako główny węzeł pomocy humanitarnej dla uchodźców.

[...] niezależnie od tej decyzji Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat opiera swoją współpracę międzynarodową - napisano w oświadczeniu.

Flaga Ukrainy na lubelskim ratuszu dzieli mieszkańców

Obecnie nikt nie potrafi określić, czy niebiesko-żółte barwy znów zawisną na ścianie urzędu. Część lublinian chwali ten ruch władz i domagała się zdecydowanej reakcji znacznie wcześniej.

Oczywiście, że trzeba było. Pomoc, pomocą, ale coraz słyszę jak oni chwalą UPA. Dla mnie to nie są przyjaciele - mówił w rozmowie z Interią pan Sławomir.

Nie każdy jednak jest zwolennikiem takiego zachowania. Pan Roman uważa, iż zdjęcie flagi było złą decyzją, a argumentował to tak:

Ja uważam, że to jest bardzo zły moment. Przypominam, że Ukraińcy jeszcze ciągle trzymają linię frontu daleko od nas. Walczą z Rosjanami trochę w naszym imieniu. I co my teraz się od nich odwracamy? Żeby to źle nie wyszło. Dla mnie to jest stąpanie po cienkim lodzie