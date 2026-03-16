Tragiczny wypadek podczas wyprzedzania. Nie żyje motocyklista, 3 kobiety trafiły do szpitala

Jacek Chlewicki
2026-03-16 7:38

W niedzielę 15 marca w miejscowości Błonie rozegrał się prawdziwy dramat. Na drodze wojewódzkiej W-698 zginął 79-letni kierowca jednośladu, a trzy kobiety podróżujące samochodem osobowym trafiły pod opiekę lekarzy. Służby zablokowały trasę na czas działań ratunkowych.

Autor: Policja Bialska/ Materiały prasowe
Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej W-698. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami pracujących tam policjantów zaczęło się od manewru wyprzedzania. Kierujący jednośladem 79-latek próbował ominąć inny motocykl, jednak niespodziewanie zahaczył o jego bagażnik. Wskutek tego starszy mężczyzna całkowicie stracił panowanie nad maszyną i zjechał prosto na przeciwległy pas ruchu. Właśnie tam doszło do potężnego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem osobowym marki KIA.

Śmierć 79-latka na miejscu zderzenia w Błoniu

Niestety, obrażenia 79-letniego kierowcy jednośladu okazały się zbyt poważne i poniósł on śmierć bezpośrednio na miejscu wypadku. W osobowej kii podróżowały z kolei trzy kobiety, które wymagały pilnej interwencji medycznej i zostały niezwłocznie przetransportowane do pobliskiej placówki szpitalnej. Funkcjonariusze policji wraz z innymi służbami dokładnie zabezpieczyli teren, aby szczegółowo zrekonstruować przebieg tej tragedii. Mundurowi po raz kolejny apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń wydawanych na miejscu podobnych interwencji.

