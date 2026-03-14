Miał ponad promil alkoholu w organizmie i dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Wpadł przez niezapięte pasy

Mowa o mieszkańcu powiatu zamojskiego, który już w przeszłości był karany za podobne wykroczenia. Oba zakazy, w tym jeden dożywotni, zostały wydane za jazdę z promilami we krwi. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w areszcie, skąd trafił przed sąd w trybie przyspieszonym.

. W ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania podejrzany staje przed sądem. Sąd, wydajać wyrok skazujący wobec kierującego, który lekceważy wcześniejsze orzeczenia oraz obowiązek zachowania trzeźwości za kierownicą, potwierdza jak dużym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu są tacy nieodpowiedzialni kierujący - tłumaczy podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło.

Mężczyzna najbliższych 8 miesięcy spędzi w więzieniu. Dodatkowo będzie musiał wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej 10 tysięcy złotych. Sąd orzekł również przepadek auta, którym kierował

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: To nowe miejsce na turystycznej mapie naszego miasta. Zatrzymaj się na „Przystanku Lublin”