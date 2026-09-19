Tragiczna śmierć księdza w Lublinie! Padły poruszające słowa

Nie żyje ks. Tomasz Malesza. 48-letni duchowny "zmarł tragicznie"

Smutne doniesienia z Lublina. Zmarł ks. Tomasz Malesza, wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie. Duchowny miał 48 lat. Ksiądz od 2017 roku był wikariuszem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 roku. O jego śmierci parafia poinformowała w mediach społecznościowych. "Wczoraj, w piątek 18 września, w godzinach popołudniowych, zmarł nasz wikariusz ksiądz Tomasz Malesza. Jego tragiczna śmierć budzi w nas zaskoczenie, smutek i ból. Przyjmujemy to doświadczenie z wiarą w Miłosierdzie Boże i z nadzieją życia wiecznego. Dziękujemy w modlitwie za dar jego życia i gorliwego kapłaństwa" – napisano. Nie podano informacji na temat przyczyny zgody. Nie wiadomo, czy był to wypadek komunikacyjny, czy może inne zdarzenie.

"Informacje dotyczące pogrzebu zostaną podane w późniejszym czasie"

Parafia pożegnała duchownego także słowami modlitwy. "U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam, Przez Krew Chrystusa, którą za mnie przelał, Moc Jego Męki, i ofiara krzyża, Dla mojej duszy będzie ocaleniem" – czytamy we wpisie. Na razie nie podano szczegółów dotyczących okoliczności śmierci 48-letniego księdza. Parafia zapowiedziała, że informacje o ostatnim pożegnaniu zostaną przekazane później. – Informacje dotyczące pogrzebu zostaną podane w późniejszym czasie – przekazali przedstawiciele parafii. Pod wpisem pojawiło się wiele kondolencji. Parafianie żegnają ks. Tomasza Maleszę i zamieszczają krótkie modlitwy w jego intencji.

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