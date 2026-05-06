Jest nagranie z katastrofy Dromadera w woj. lubelskim. Prezydent reaguje po śmierci pilota

Wstrząsające nagranie obiegło internet

Do katastrofy doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w okolicach Józefowa w powiecie biłgorajskim. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać ostatnie chwile lotu samolotu gaśniczego Dromader.

Film został wykonany z dużej odległości i w trudnych warunkach oświetleniowych. Na nagraniu widoczny jest jedynie jasny punkt przemieszczający się nad obszarem objętym pożarem. Jak relacjonują świadkowie, maszyna przez kilka sekund wyraźnie obniża lot. Obiekt stopniowo zbliża się do miejsca pożaru, aż w pewnym momencie znika z pola widzenia. Chwilę później pojawia się kula ognia. To prawdopodobnie moment uderzenia samolotu w ziemię i eksplozji.

Katastrofa wydarzyła się podczas działań związanych z gaszeniem wielkiego pożaru lasów w nadleśnictwie Józefów. Ogień objął około 250 hektarów lasu.

Służby walczą z ogromnym pożarem

Od wtorkowego popołudnia na miejscu pracują setki strażaków oraz funkcjonariuszy różnych służb. Jak poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek, akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, jednak jego front stale się przesuwa.

Dodatkowym utrudnieniem jest charakter pożaru. Jak tłumaczył zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Paweł Frysztak, ogień ma charakter wierzchołkowy i szybko przenosi się koronami drzew. Teren objęty akcją jest również bardzo trudno dostępny.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że pilot, który zginął w katastrofie, był bardzo doświadczony i posiadał wysokie kwalifikacje. Minister przekazał także, że działania służb są stale koordynowane przez sztab kryzysowy. W akcję zaangażowano między innymi śmigłowiec Lasów Państwowych oraz policyjną maszynę. Rano zaplanowano również loty dronów, które mają pomóc w wykrywaniu zarzewi ognia.

W nocy na miejscu pojawili się także ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, komendant główny PSP oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.

Kondolencje od prezydenta i służb

Śmierć pilota poruszyła opinię publiczną oraz przedstawicieli władz i służb mundurowych. Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego przekazał prezydent Karol Nawrocki.

„Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pilota uczestniczącego w akcji gaśniczej. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia” – napisał prezydent na platformie X.

Prezydent podkreślił również zaangażowanie strażaków i funkcjonariuszy walczących z żywiołem na Lubelszczyźnie. „Otoczmy Ich wsparciem i pamięcią. Niech św. Florian ma Ich w swojej opiece” – dodał.

— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 6, 2026

Wcześniej komunikaty opublikowały także Policja oraz Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej Warszawa-Babice. Obie instytucje przekazały wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i współpracownikom pilota.

Okoliczności katastrofy będą wyjaśniane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę.

