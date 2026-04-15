To jedna z najważniejszych dróg w woj. lubelskim. S19 jest już na półmetku. Mamy zdjęcia!

Prace widoczne gołym okiem

Na budowie 23-kilometrowego odcinka S19 między Lubartowem a Lublinem prace prowadzone są jednocześnie na wielu odcinkach. Wykonawcy realizują zarówno roboty ziemne, jak i bitumiczne oraz wykończeniowe. Każdego dnia na placu budowy pracuje około 500 osób, co przekłada się na szybkie tempo postępów.

Zmiany w krajobrazie są już wyraźnie widoczne. Tam, gdzie jeszcze niedawno dominowały pola i lokalne drogi, dziś powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa. To jeden z tych projektów, które w krótkim czasie znacząco zmieniają przestrzeń i komunikację w regionie.

Lubelskie: Trwa budowa drogi S19 Lubartów-Lublin

Kluczowa inwestycja dla regionu

Powstający odcinek będzie drogą dwujezdniową z rezerwą pod trzeci pas ruchu. To rozwiązanie pozwoli w przyszłości zwiększyć przepustowość trasy bez konieczności dużych ingerencji w istniejącą infrastrukturę.

W ramach inwestycji powstanie również ponad 40 kilometrów dróg do obsługi ruchu lokalnego. To ważny element całego projektu, który ma zapewnić mieszkańcom wygodne i bezpieczne korzystanie z nowej trasy bez utraty dostępu do lokalnych połączeń.

Nie zabraknie także infrastruktury towarzyszącej – zaplanowano budowę 29 obiektów inżynierskich, w tym czterech węzłów drogowych. To one będą odpowiadać za sprawne włączenie ruchu lokalnego do ekspresówki.

S19 zmienia komunikację w Lubelskiem

Droga ekspresowa S19 to jedna z najważniejszych tras w województwie lubelskim. Jej rozwój ma kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, zarówno w ruchu lokalnym, jak i tranzytowym.

Postęp prac na odcinku Lubartów – Lublin pokazuje, że inwestycja konsekwentnie zbliża się do kolejnych etapów realizacji. Osiągnięcie półmetka to ważny moment, który potwierdza, że projekt realizowany jest zgodnie z założeniami.

Dla mieszkańców oznacza to nie tylko szybsze podróże, ale także większe bezpieczeństwo i nowe możliwości rozwoju gospodarczego regionu.

Zobacz także: S19 lubelskie

