To jeden z najważniejszych festiwali w Lublinie. Znamy nową lokalizację wydarzenia

Nowa przestrzeń dla alternatywy

Organizatorzy ogłosili, że tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 2–5 lipca 2026 roku w Parku Ludowym. Zielona przestrzeń w centrum miasta na kilka dni zamieni się w miejsce spotkań fanów muzyki alternatywnej z całego świata.

Zmiana lokalizacji nie jest przypadkowa. Dotychczasowe miejsce wydarzenia – Błonia pod Zamkiem – przechodzi obecnie gruntowną rewitalizację. To właśnie tam przez lata odbywały się Inne Brzmienia, które na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz miasta.

Wstęp na festiwal, zgodnie z tradycją, pozostanie bezpłatny.

Błonia pod Zamkiem w przebudowie

Przebudowa Błoni pod Zamkiem to jedna z kluczowych inwestycji Lublina w kontekście przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Teren został już przekazany wykonawcy – spółce Garden Designers – a pierwsze prace są w toku.

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej o powierzchni ponad 4 hektarów. Powstaną nowe ciągi piesze i rowerowe, place zabaw oraz strefy aktywności dla różnych grup wiekowych. W planach są m.in. konstrukcje wspinaczkowe, siłownia plenerowa, boisko do gry w bule oraz infrastruktura dostosowana do osób o ograniczonej mobilności.

Na terenie pojawią się także elementy małej architektury, stojaki rowerowe, zdroje wodne i stacja napraw. Koszt robót budowlanych to 17,28 mln zł, a cały projekt wyceniono na 22,4 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.

Pierwsi artyści ogłoszeni

Kilka dni temu poznaliśmy również pierwszych wykonawców tegorocznej edycji. Na scenach Innych Brzmień pojawią się m.in. Backengrillen – projekt łączący muzyków Refused i Matsa Gustafssona, legendarny zespół Therapy?, a także Dead Bob, założony przez Johna Wrighta z Nomeansno.

W programie znalazł się również francuski duet Kap Bambino, amerykańska formacja Dälek oraz post-punkowy Tramhaus z Rotterdamu. Nie zabraknie także eksperymentalnych projektów, takich jak współpraca Leili Bordreuil i Drew McDowalla.

Różnorodność stylistyczna – od punku i hardcore’u, przez elektronikę, po eksperymenty z jazzem i hip-hopem – od lat stanowi znak rozpoznawczy festiwalu. Wszystko wskazuje na to, że mimo zmiany lokalizacji Inne Brzmienia zachowają swój unikalny charakter.

