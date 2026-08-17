W ubiegłym tygodniu policjanci z Lublina namierzyli podejrzanego

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Lublinie. Policjanci z Komendy Miejskiej, którzy zajmują się przestępczością przeciwko mieniu, prowadzili wtedy działania wymierzone w oszustów działających metodą na policjanta. Właśnie podczas tych czynności trafili na trop mężczyzny, którego później zatrzymali.

41-latek usiłował oszukać 76-letnią mieszkankę Lublina

Policjanci zatrzymali 41-latka, który usiłował oszukać 76-letnią mieszkankę Lublina. Seniorka była przekonana, że pomaga policjantom schwytać groźnego przestępcę, dlatego przygotowała znaczną sumę pieniędzy. Według ustaleń to właśnie te pieniądze miał odebrać zatrzymany.

Sąsiad zauważył siatkę z pieniędzmi i oddał ją 76-latce

O wszystkim przesądził sąsiad 76-latki. Stojąc na balkonie, zauważył spadającą siatkę wyrzuconą przez kobietę. Podniósł ją i odniósł właścicielce. Jak później ustalili policjanci, w środku była znaczna suma pieniędzy przygotowana dla osoby, która miała ją odebrać.

41-latek przyszedł po pieniądze, ale zatrzymali go policjanci

41-latek przyszedł po pieniądze, ale nie znalazł siatki z gotówką. Na miejscu czekali funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie, którzy go zatrzymali. Później sąd, na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

41-latek działał w recydywie. Grozi mu do 12 lat więzienia

Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Według policji 41-latek działał jednak w warunkach recydywy, dlatego kara może wzrosnąć do 12 lat. Informację przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski / MG.

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