Ta wszechstronna roślina też ma swoje święto. Przed nami wyjątkowe wydarzenie w skali kraju

Mikołaj Borowiec
Mikołaj Borowiec
2026-09-09 13:44

Konopie włókniste odgrywają coraz większą rolę m.in. w przemyśle spożywczym, budownictwie, czy kosmetyce. Teraz będziemy mogli dowiedzieć się o nich więcej, a to za sprawą kolejnej edycji Dożynek Konopnych.

Krzew konopi w doniczce na tle stoisk z produktami konopnymi. O Dożynkach Konopnych przeczytasz w Eska Lublin.
Autor: Dożynki Konopne/ Facebook

Idąc śladem poprzednich lat, program wypełniony będzie przede wszystkim występami artystów z polskiej sceny hip-hopu oraz stoiskami dedykowanymi wyrobom z konopi.

- W tegorocznym programie mieszamy starą szkołę z nową szkołą i skupiamy się głównie na koncertach. Przede wszystkim Numer Raz reprezentujący Warszafski Deszcz i Fu z Zip Składu, zblendowany razem z Januszem Walczukiem, czyli przedstawicielem SBM-u i nowej szkoły. Także myślę, że każdy znajdzie w tym roku coś dla siebie. Oczywiście szeroko prezentowane będą produkty konopne: oleje CBD, CBG, maści i wszelkiego rodzaju miody. Można też napić się konopnego piwa zero, które jest napojem pomieszanym właśnie z roślin chmielowych i z roślin konopnych. To taka orzeźwiająca ciekawostka, która myślę, że długo w pamięci smakowej nam zostanie – zdradza organizator Dożynek Konopnych, Kuba Pikus.

IV Edycja Dożynek Konopnych odbędzie się w dniach 19-20 września na Zielonym Rynku w Konopnicy. Wstęp jest biletowany. Szczegóły imprezy znajdziecie na Facebooku oraz na stronie dozynkikonopne.pl.​

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