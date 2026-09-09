Ta wszechstronna roślina też ma swoje święto. Przed nami wyjątkowe wydarzenie w skali kraju

Konopie włókniste odgrywają coraz większą rolę m.in. w przemyśle spożywczym, budownictwie, czy kosmetyce. Teraz będziemy mogli dowiedzieć się o nich więcej, a to za sprawą kolejnej edycji Dożynek Konopnych.

Autor: Dożynki Konopne/ Facebook