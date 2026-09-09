Skandal! Dzwonili, ale nikt nie otworzył. NFZ ukarał szpital w Lublinie

NFZ nałożył 30 tys. zł kary na szpital wojewódzki w Lublinie.

Pacjent z bólem w klatce piersiowej nie został przyjęty do izby przyjęć.

Monitoring potwierdził, że personel nie zareagował na potrzeby mężczyzny.

Dwie osoby pełniące dyżur pielęgniarski zwolniono dyscyplinarnie.

Sprawa dotyczy zdarzenia opisywanego w mediach, do którego doszło w sierpniu. Mężczyzna z bólem klatce piersiowej zgłosił się do izby przyjęć szpitala przy ul. Herberta z Lublinie, ale nie został przyjęty – drzwi były zamknięte, mimo dzwonienia nikt nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała karetkę, która zabrała go do innego szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Według doniesień medialnych przeszedł on zawał.

Rzeczniczka lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Bartoszek poinformowała w środę PAP, że NFZ nałożył na szpital 30 tys. zł kary za nieudzielenie pacjentowi pomocy w izbie przyjęć przy ulicy Herberta w Lublinie.

Dodała, że Fundusz otrzymał wyjaśnienia ze szpitala wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

- Wynika z nich, że przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego, którzy nie dopełnili swoich obowiązków – podkreśliła rzecznik.

Dyrektor szpitala wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego Piotr Matej powiedział PAP, że otrzymał w środę informację o karze finansowej od NFZ. Zapowiedział wniosek do NFZ o odstąpienie lub obniżenie kary.

Jak tłumaczył, doszło tu błędu ludzkiego i ze strony szpitala wyciągnięte zostały już konsekwencje wobec osób, które zawiniły. Dwie osoby pełniące w tym dniu dyżur pielęgniarski, które nie zareagowały na potrzeby pacjenta, zostały dyscyplinarnie zwolnione. - We wtorek otrzymały wypowiedzenia – powiedział Matej.

Podkreślił, że w szpitalu było przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. - Mamy też monitoring obszaru, który wskazuje jednoznacznie, że personel nie zareagował na potrzeby pacjenta - zaznaczył.

Ponadto szpital złożył do Prokuratury Rejonowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do udzielania świadczeń zdrowotnych.

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Matej podkreślił, że w opisywanym zdarzeniu nie ma błędu organizacyjnego w udzielaniu świadczeń, czy nieprawidłowości ich udzielania, co podlega kontroli NFZ i daje mu prawo do karania za te nieprawidłowości. - Dlatego będę wnioskował do Narodowego Funduszu Zdrowia o odstąpienie od kary lub jej obniżenie – dodał Matej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. kard. Stefana Wyszyńskiego jest jednostką podległą samorządowi woj. lubelskiego. Placówka została połączona w 2022 r. ze szpitalem im. Jana Bożego w Lublinie, które razem dysponują ok. 40 oddziałami szpitalnymi z ponad tysiącem łóżek.