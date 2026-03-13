Sukces lubelskich tancerzy. LKS Breaking Dotsport z medalami

Samuraje w Lublinie

- Ekipa, która brała udział w mistrzostwach to najlepsi tancerze jakich mamy z różnych miejsc naszego województwa. Jest to dosyć duży sukces. Mamy sporo wyróżnionych osób. Dla nas to całoroczne przygotowywanie się do tych zawodów. Jesteśmy dumni. Zrealizowaliśmy plan, który gdzieś tam sobie zakładaliśmy. Mimo tylu tych pozytywnych miejsc, nie wszystko poszło tak, jakbyśmy chcieli, ale będziemy nad tym pracować, rozwijać się. Jesteśmy zadowoleni jak z każdych zawodów. Dla nas to jest przede wszystkim zabawa i taka przyjemność - mówi Robert Jamiński, prezes klubu LKS Breaking Dotsport.

Kategoria SOLO:

1 miejsce - Gabriel „OH MY GA” Jamiński w kategorii do 12 lat

1 miejsce - Jan „Jeżu" Danieluk w kategorii 13-14 lat

2 miejsce - Jakub „Loczek" Dudek w kategorii 13-14 lat

3 miejsce - Franciszek „Pixel" Setlak w kategorii 13-14 lat

1 miejsce - Julia „Tyciulka" Stasicka w kategorii 13-14 lat

4 miejsce - Michalina „Miska"Wójtowicz w kategorii 13-14 lat

1 miejsce - Filip „Fifi" Kucybała w kategorii 17+

1 miejsce - Sara „Twisted" Beć w kategorii 17+

4 miejsce - Kinga „Pi-Cool" Pikul w kategorii 17+

5 miejsce - Katarzyna „Sochala" Sochal w kategorii 17+

Formacje Breaking:

1 miejsce YOUNG DOTS - w kategorii 13-16 lat

1 miejsce PRAKTYKA RUCHU - w kategorii 17+

Przed tancerzami kolejne wyzwania. Niedługo zaczynają się kolejne Mistrzostwa Polski, które są wstępem na Mistrzostwa Europy, a także Świata.

