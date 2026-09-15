Strażnicy Miejscy z Lublina żegnają się z wysłużonym Mitsubishi. Przesiądą się w terenówkę do zadań specjalnych

Nowa Toyota Hilux zastąpi Mitsubishi L200 z 2007 roku, którego licznik wskazuje już ponad 400 tysięcy kilometrów. Pojazd trafił bezpośrednio na wyposażenie strażników dzielnicowych i będzie wykorzystywany m.in. do patrolowania oraz sprzątania trudno dostępnych miejsc, np. w rejonie lubelskich rzek.

Samochód znajdzie zastosowanie także podczas akcji porozumienia z Aresztem Śledczym w Lublinie przy porządkowaniu zanieczyszczonych obszarów miasta. W sytuacjach kryzysowych posłuży natomiast do transportu mobilnego agregatu prądotwórczego z masztem oświetleniowym.

To będzie tak naprawdę jedyny samochód z napędem, który posiadamy na stanie, który jest niezbędny w takich codziennych zadaniach dzielnicowych Straży Miejskiej – tłumaczy Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Autor: Straż Miejska Miasta Lublin/ Facebook

Zakup został sfinansowany bezpośrednio z budżetu jednostki. Inwestycja zamknęła się w kwocie 278 800 zł. Pojazd przeszedł już niezbędne przygotowania i jest gotowy aby wyruszyć na swój pierwszy patrol po ulicach Lublina. Standardowe wymiany taboru będą kontynuowane w miarę zużywania się dotychczas eksploatowanego sprzętu.

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