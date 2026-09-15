Prawie 2x więcej chętnych do nauki! Na uczelniach pojawi się podwójny rocznik

Tylko na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na 2280 miejsc ubiegało się niemal 18 tysięcy osób.

Bardzo nas to cieszy. Oczywiście znamy argument, że jest podwójny rocznik, ale jak popatrzymy na inne uniwersytety, to mówimy o wzrostach 20 do maksymalnie 30%. U nas ten wynik jest prawie trzykrotnie lepszy w stosunku rok do roku. Oczywiście najpopularniejsze kierunki to lekarski, lekarsko-dentystyczny. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również pielęgniarstwo, psychologia kliniczna, więc to są takie najpopularniejsze u nas kierunki. Niemniej bardzo ważna informacja jest też taka, że w tym roku udało się uzupełnić i wypełnić również studia drugiego stopnia, co nas też bardzo, bardzo cieszy - podkreśla Piotr Lewandowski rzecznik prasowy UM w Lublinie.

Duży wzrost zanotował także Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Wszystkie uczelnie, a w tym także KUL miały bardzo dobrą rekrutację. U nas zarejestrowało się w systemie 11 tysięcy kandydatów, to prawie 35% więcej niż w roku ubiegłym. Także to była bardzo dobra rekrutacja. Szybko rozeszły się miejsca na kierunki oblegane, na tych popularnych kierunkach konkurencja była bardzo duża, bo choćby lekarski, który jest zawsze oblegany i wszędzie, to tutaj było 20 osób na miejsce z wynikami naprawdę fantastycznymi. Natomiast w tym roku zaskoczyło też pielęgniarstwo, gdzie było 18 osób na miejsce, to też ogromny skok - mówi Monika Stojowska wicerzecznik prasowy KUL.

Wciąż jeszcze można ubiegać się o miejsce. Na Uniwersytecie Medycznym na wybrane kierunki do 18 września można jeszcze aplikować. Natomiast KUL rekrutację prowadzi jeszcze do 25 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

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