Stanowią 10 proc. populacji i dominują nad resztą. Dlaczego osoby leworęczne osiągają sukcesy częściej?

Dlaczego leworęczni osiągają sukcesy?

Fenomen osób preferujących używanie lewej ręki od zawsze mocno intryguje środowisko naukowe. Stanowią oni zdecydowaną mniejszość w społeczeństwie, jednak regularnie błyszczą na szczytach w świecie sportu, kultury oraz polityki. Ostatnie eksperymenty ekspertów dowodzą, że sekret ich regularnych triumfów wcale nie opiera się na wybitnej sprawności manualnej. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska okazuje się specyficzna budowa psychiki.

Ewolucja faworyzuje leworęczność

Sama obecność tej cechy w dzisiejszych czasach stanowiła dla badaczy spore wyzwanie logiczne. Patrząc na ogromną przewagę osób praworęcznych, mniejszościowa właściwość powinna na przestrzeni wieków całkowicie wygasnąć. Takie założenie minęło się jednak z prawdą. Twarde dane statystyczne udowadniają, że odsetek populacji posługującej się lewą ręką od wielu pokoleń utrzymuje się na poziomie dziesięciu procent. Taki stan rzeczy sugerował ekspertom, że ta konkretna mniejszość musi dysponować czymś "więcej".

Włoscy naukowcy sprawdzili umiejętności leworęcznych

Serwis national-geographic.pl informuje o szeroko zakrojonym projekcie zrealizowanym przez psychologów z włoskiego Uniwersytetu Chieti-Pescara. Wnioski z tych nowatorskich badań trafiły właśnie na łamy prestiżowego magazynu Scientific Reports, a sam proces analityczny podzielono na dwie odrębne fazy. Na początku ponad 1100 ochotników musiało odpowiedzieć na serię pytań o dominującą kończynę oraz indywidualny profil psychologiczny. Specjaliści wzięli pod lupę między innymi:

podatność na odczuwanie stanów lękowych,

ryzyko wystąpienia epizodów depresyjnych,

naturalną potrzebę konkurowania z otoczeniem.

W drugiej fazie wyselekcjonowana grupa trafiła prosto do uczelnianego laboratorium. Ochotnicy musieli tam wykazać się zręcznością przy błyskawicznym umieszczaniu małych kołków w specjalnie podziurawionej tablicy. Finał tego sprawdzianu wprawił specjalistów w osłupienie. Reprezentanci mniejszości wcale nie uzyskali lepszych czasów w zadaniu manualnym, a częściej musieli wręcz uznać wyższość praworęcznych uczestników. Ten fakt definitywnie wykluczył teorię o rzekomej fizycznej dominacji, dlatego badacze natychmiast wrócili do głębokiej analizy wyników z pierwszego testu psychologicznego.

Sekret leworęcznych tkwi w silnej psychice

Przełom nastąpił po dogłębnym zbadaniu profili mentalnych poszczególnych uczestników. Włoskie badania naukowe bezsprzecznie udowodniły, że posiadacze dominującej lewej ręki wykazują diametralnie inne podejście do wyzwań. Osoby z tej grupy zdecydowanie częściej posiadają:

potężny głód bezpośredniej rywalizacji,

ogromny upór w dążeniu do końcowego triumfu,

bardzo wysoką odporność na skrajnie stresujące warunki.

Patrząc na to z perspektywy życia codziennego, w sytuacjach kryzysowych lub przy dużej presji przedstawiciele tej grupy rzadziej kapitulują i odważniej ruszają do walki. To właśnie ta wrodzona zawziętość sprawia, że w aspekcie czysto psychologicznym zdecydowanie górują oni nad praworęczną większością społeczeństwa.