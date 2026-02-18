Środa Popielcowa 2026 i surowe reguły Kościoła. Tego dnia o kotlecie trzeba zapomnieć

Środa Popielcowa 2026

Ten dzień otwiera w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowy czas duchowych przygotowań do Wielkanocy. Podczas liturgii kapłani posypują głowy wiernych popiołem, wypowiadając słowa o prochu, co ma przypominać o przemijaniu i konieczności nawrócenia. Data tego święta jest ruchoma i ściśle powiązana z terminem Wielkanocy. W 2026 roku Środa Popielcowa wypada 18 lutego.

Duchowy wymiar postu

Rozpoczęcie Wielkiego Postu to dla katolików moment o silnym charakterze pokutnym. Obowiązujące tego dnia reguły żywieniowe nie są zwykłą dietą, lecz mają głębokie znaczenie duchowe i symboliczne. Choć prawo kanoniczne precyzyjnie określa ramy wstrzemięźliwości, każdego roku wierni zadają sobie te same pytania. Kościół jasno wskazuje, kto musi ograniczyć posiłki, a kto jest z tego obowiązku zwolniony.

Kto musi przestrzegać postu ścisłego?

Wymogi dotyczące ograniczenia liczby posiłków są ściśle powiązane z wiekiem wiernych. Post ścisły dotyczy wszystkich pełnoletnich katolików aż do momentu rozpoczęcia przez nich 60. roku życia. Zasada ta nakazuje spożycie jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Dopuszcza się uzupełnienie go maksymalnie dwoma skromniejszymi posiłkami, które zaspokoją głód, ale nie będą formą ucztowania.

Czy 18 lutego można jeść mięso?

Zasady dotyczące wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych obejmują szerszą grupę wiernych, bo wszystkich, którzy ukończyli 14 lat. Tego dnia na talerzach nie powinno pojawić się ani mięso czerwone, ani drób. Przepisy kościelne pozostawiają jednak pewną dowolność w doborze innych produktów. Dozwolone jest spożywanie ryb, jajek oraz wszelkich produktów nabiałowych.

Uczestnictwo w imprezach a pokuta

Środa Popielcowa to czas wyciszenia i refleksji, co stoi w sprzeczności z hucznymi zabawami. Mimo że prawo kanoniczne nie zawiera bezpośredniego zakazu spotkań towarzyskich, duchowni apelują o powstrzymanie się od rozrywek. Udział w głośnych imprezach czy koncertach kłóci się z pokutnym charakterem tego dnia. Kościół zachęca, by ten czas poświęcić na skupienie, a nie na zabawę.