Spotkanie lubelskich przedsiębiorców. Kolejna edycja Biznes Meetup Lublin

Biznes Meetup Lublin w najbliższy wtorek(30.06) o godzinie 18 w Pubie u Szewca.

Nowa dyrektywa "NIS 2" wprowadza szereg regulacji, dzięki którym firmy muszą zapewnić bezpieczeństwo danych oraz odporność na różnego rodzaju ataki hakerskie dla swoich przedsięwzięć. Obejmuje to firmy, które muszą spełnić określone kryteria. Bardzo wiele zagrożeń cyfrowych w tej chwili, jeżeli chodzi o firmy może się wydarzyć. Przede wszystkim często są to błędy ludzkie. Na przykład utrata hasła, kliknięcie w jakiś link, podejrzany mail, różnego rodzaju scamy, a nawet różnego rodzaju próby naciągnięcia kogoś na przekazanie danych do konta firmowego. Często też nasze hasła wyciekają, nawet jeżeli chodzi o dużych dostawców jak Google czy inne. Na szczęście są różne portale, które umożliwiają sprawdzenie, czy na przykład nasze hasło do naszego emaila wyciekło i o tym będzie między innymi rozmawiać - zachęca Paweł Niewęgłowski prezes Tech Events, jeden z organizatorów.