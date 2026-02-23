Najlepsze restauracje azjatyckie w Lublinie. TOP 10 knajpek z orientalnymi smakami

Najlepsze restauracje azjatyckie w Lublinie - LISTA
W dobie globalizacji smaków, coraz więcej osób poszukuje kulinarnych wrażeń z odległych zakątków świata. Czy to chęć spróbowania autentycznego pho, pikantnego curry, aromatycznych dań z woka, czy precyzyjnie przygotowanych sushi, azjatycka kuchnia zyskuje na popularności, oferując bogactwo aromatów i niepowtarzalne doznania. Nierzadko szukamy miejsca na szybki i sycący lunch, romantyczną kolację, bądź spotkanie ze znajomymi przy wspólnym odkrywaniu nowych smaków. Nic więc dziwnego, że poszukiwanie najlepszej restauracji azjatyckiej w Lublinie staje się dla wielu priorytetem, gdy chcą zasmakować orientu bez konieczności opuszczania miasta.
- Restauracja Hải ANH Kuchnia wietnamska
- Adres: Władysława Kunickiego 220, 20-458 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Najlepsze miejsce w Lublinie żeby zjeść coś azjatyckiego. Super klimat, na czas jedzenia przenosisz się do Wietnamu. Jedzenie bardzo smaczne bardzo dużo opcji. Państwo na kuchni bardzo życzliwi i super mówią po polsku. Restauracja posiada również szereg różnych napojów i przysmaków azjatyckich które warto spróbować."
- Express Oriental - Felicity
- Adres: aleja Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Szybko sprawnie . Naprawdę wporzadku pho bardzo dobre . Porcja treściwa. Dość duża. Cena dobra. Polecam na szybko ."
- Hanoi n U
- Adres: aleje Racławickie 8/U3, 20-037 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Lokalizacja genialna, w centrum miasta, blisko przystanku 'ogród saski'. Jedyny minus to brak parkingu.Co do jedzenia, dawno nie zaskoczyła mnie tak żadna knajpa jak właśnie ta.Zamówiliśmy:Pad thaia - PRZEPYSZNY, nigdy w życiu lepszego nie jadłam, nawet w najlepiej ocenianych restauracjach w Polsce.Kaczka Hanui? - GENIALNA, sos do kaczki to niebo w gębie, sama kaczka idealna, rozpływa się w ustach.Zupa Tom Yum - PYSZNABędziemy stałymi klientami !!!Było tak pyszne, że nie zdążyłam zrobić zdjęcia przed, więc zostawiam wam puste talerze :))"
- Restauracja Wietnamska Phuc Lublin Gęsia
- Adres: Gęsia 3, 20-719 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jedzenie przerosło moje oczekiwania, wszystko pyszne, aromatyczne, szybko podane do stołu. Jedliśmy kaczkę z warzywami, wołowinę z grzybami i do tego lemoniadę - też bardzo smaczna, coś więcej niż woda z syropem która jest w wielu miejscach. Ceny dość wysokie ale dania warte spróbowania"
- Thai Story
- Adres: Peowiaków 2, 20-007 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Thai story to restauracja godna polecenia. Poszłam z przyjaciółkami i zamówiłam makaron ryżowy z roastbef wołowym oraz herbatę cynamonową. Herbata była pyszna ale to nie ona jest najważniejsza, makaron był pikantny ale dla mnie w sam raz ponieważ było czuć inne smaki. Wołowina była genialna ,cieniutko pokrojona i jakby słodkawa co idealnie pasowało do ostrego makaronu. Oprócz tego były dodatki w postacie warzyw (nie było o co się przyczepić). Inne koleżanki również nie narzekały na swoje potrawy. Obsługa miła, łazienka czysta, lokal ładny ale mało klimatyczny. Wyglądał jak typowe mieszkanie a nie tajska restauracja. Za wszystko zapłaciłyśmy 189zł co jak na 2 makarony ryżowe, 1 makaron udon, zupę z pierożkami, herbatę cynamonową i aloes do picia ,uważam że jest to rozsądna cena, szczególnie że porcje były ogromne a oprócz makaronu było pełno kawałków wołowiny i warzyw a nie że jadło się sam makaron. Jak weszłyśmy do lokalu był zajęty jedną stolik ale z czasem wolnych miejsc zostało coraz mniej a byłyśmy o godz 13.00 w czwartek. Nie wiem jak w inne dni w tygodniu ale obawiam się że w weekend mogą być tłumy. Podsumowując na pewno jeszcze tam kiedyś wrócę spróbować innych pyszności ponieważ menu jest spore i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Gorąco polecam!"
- Mix-Fix Restauracja
- Adres: aleje Racławickie 33/U - 11, 20-049 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jest to jeda z 2 restauracji, która bardzo pozytywnie mnie ostatnio zaskoczyła. Kilka razy się przymierzałem do dowozu od nich, ale nazwa nie zachęcała, nic wcześniej o nich nie słyszałem. Kalmar w tempurze taki ok. Żona była bardzo zadowolona z pad Thaia z kurczakiem. Mi bardzo smakował udon z wołowiną. Dwa zastrzeżenia pad thai za bardzo pikantny i wołowinę mogłaby być bardziej miękka. Na pewno wrócę, spróbuję innych pozycji, najbardziej interesuje mnie chicken lolipop."
- Tim Tim Asian
- Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 38/s1, 20-029 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pyszne dania z niepowtarzalnym smakiem. Restauracja serwuje autentyczne smaki, robią dania jak ,,dla siebie,, a nie pod smaki ogółu.Green curry pyszne, Pad kra pow wymiata !Ceny normalne, porcje odpowiedniej wielkości, mam nadzieję że nic się nie zmieni w kwestii smaku dań"
- Little Hanoi
- Adres: Langiewicza 10/I piętro, Lokal 3A, 20-035 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa! Ceny przyjemne dla studenckiej kieszeni - jedliśmy zupe pho, kurczaka hanoi, kurczaka saigon i corn doga. Wszystko smaczne Będziemy tu wracać, polecamy!"
- Viet Home Lublin
- Adres: Głęboka 10, 20-612 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce, jedzenie smaczne nawet bardzo smaczne. Czuć, że robione na świeżo. Porcje solidne."
- ZŁOTY SMOK
- Adres: Wolska 11A, 20-001 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Moim zdaniem najlepsza kuchnia wietnamska w Lublinie.Za każdym razem dania są pyszne i mają pokaźną wielkość.Ceny bardzo atrakcyjne ! Polecam :)"