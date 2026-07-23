Spacer śladem Czechowicza. W Lublinie ponownie usłyszymy tekst poety

Tradycja wspólnego wędrowania, zapoczątkowana w setną rocznicę urodzin poety, co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów.

Kiedy w 2003 roku to wydarzenie miało miejsce pierwszy raz, zastanawialiśmy się, czy ktokolwiek na to spotkanie przyjdzie. Przyszło bardzo dużo osób. Stąd też pomysł, aby co roku według tego samego scenariusza, zatrzymując się dokładnie w tych samych miejscach i czytając dokładnie ten sam tekst poczuć atmosferę, wyjątkowość Lublina właśnie za sprawą "Poematu o mieście Lublinie". Przechodzimy między innymi przez dzielnicę Wieniawę, cmentarz przy ulicy Lipowej, idziemy Krakowskim Przedmieściem, przechodzimy przez Stare Miasto, a całość kończy się na wzgórzu Czwartek - zachęca Joanna Ziętar z Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN.