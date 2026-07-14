Dlaczego Prokuratura Siedlce przejęła sprawę?

Początkowo postępowanie w sprawie wypadku prowadziła Prokuratura Rejonowa w Świdniku. Jednak z uwagi na fakt, że w zdarzeniu uczestniczyła sędzia z Sądu Rejonowego Lublin-Wschód, zdecydowano o przekazaniu sprawy do innej jednostki. „Decyzja ta wynika z rutynowej procedury mającej na celu zapewnienie pełnego obiektywizmu i transparentności toczącego się postępowania”, wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak.

Co wydarzyło się w Świdniku?

Do wypadku doszło 15 czerwca na ulicy Niepodległości w Świdniku. 49-letnia sędzia kierująca samochodem marki Kia Stonic potrąciła na przejściu dla pieszych 82-letniego mężczyznę. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Lublinie, gdzie mimo udzielonej pomocy zmarł następnego dnia. Kobieta prowadząca pojazd była trzeźwa.

Jakie są dalsze kroki śledztwa?

Śledztwo toczy się na podstawie artykułu 177 § 2 Kodeksu karnego, który przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator Bartłomiej Świderski poinformował, że zabezpieczono monitoring miejsca zdarzenia, zebrano zeznania świadków oraz dokumentację medyczną poszkodowanego. „Obecnie trwają dalsze czynności procesowe zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia”, podkreślił prokurator.

Nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokurator Regionalny w Lublinie oraz Prokurator Krajowy, co ma zapewnić transparentność i rzetelność działań prokuratury.

Źródło PAP.