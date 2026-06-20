Śmiertelne potrącenie mężczyzny na torach koło Zwierzyńca. Nie żyje 35-latek z Lublina

Maszynista składu pociągu towarowego zgłosił potrącenie człowieka o godz. 3 nad ranem. Przybyli na miejsce policjanci zastali tam skład z 40 podczepionymi wagonami jadący od Zamościa do Stalowej Woli.

Maszynista zauważył postać, która leżała na międzytorzu prostopadle do torów. Leżący nie reagował na sygnały dźwiękowe. Próba zahamowania składu nie powiodła się. Pociąg przejechał obok mężczyzny i prawdopodobnie wystające części lokomotywy zaczepiły o jego ubrania doprowadzając do potrącenia. Skład zatrzymał się około 100 metrów od miejsca zdarzenia - relacjonuje podkom. Dorota Krukowska - Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Mężczyzna zginął na miejscu. Mundurowi ustalili, że ofiara to 35-letni mieszkaniec Lublina. Wszyscy członkowie załogi pociągu byli trzeźwi. Ciało potrąconego zostało zabezpieczone do badań. Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn i szczegółów tego tragicznego zdarzenia.

Moto Session w Lublinie

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