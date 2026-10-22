Ruszyła 11. edycja ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach

Mikołaj Borowiec
Mikołaj Borowiec
2026-10-22 16:51

Akcja ma na celu przypominanie i uświadamianie kierującym, jak olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze ma prawidłowe ustawienie świateł w samochodach. W najbliższych miesiącach będą mogli sprawdzić oświetlenie w swoich autach na specjalnych stacjach diagnostycznych.

Policjantki i mężczyzna na tle radiowozu. O akcji Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Mikołaj Borowiec

Wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego warunki na drogach ulegają pogorszeniu. Szybko zapadający zmrok, częste mgły oraz opady deszczu czy śniegu drastycznie ograniczają widoczność.

Właściwie wyregulowane oświetlenie pozwala kierującym znacznie wcześniej dostrzec przeszkody czy pieszych, co w sytuacjach kryzysowych decyduje o uniknięciu wypadku. Z kolei źle ustawione światła mogą oślepiać innych uczestników ruchu.

W ramach akcji kierowcy mogą całkowicie bezpłatnie skontrolować oświetlenie swoich aut na wyznaczonych stacjach diagnostycznych w całej Polsce.

W ubiegłym roku do tej kampanii na Lubelszczyźnie przystąpiło ponad 80 stacji, ale z roku na rok cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem. W tym roku mamy już zgłoszonych ponad 96 stacji kontroli pojazdów w naszym województwie – mówi nadkomisarz Anna Kamola z KWP Lublin.

Darmowe kontrole będą odbywać się w wybrane soboty: 24 października, 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia.

Policjanci zachęcają do udziału w akcji jeszcze jeszcze przed nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych.

Listę wszystkich stacji diagnostycznych biorących udział w kampanii można znaleźć na stronach internetowych Policji oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Yanosik.

Kampania, została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego.

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