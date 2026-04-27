Rolnicy pod ścianą. Lubelscy gospodarze z apelem do rządzących

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej oba stanowiska zostały podjęte jednogłośnie. Chodzi o plany przekształcenia Sobiborskiego Parku Krajobrazowego w Sobiborski Park Narodowy oraz powołania Zespołu przyrodniczo-historycznego ds. utworzenia Parku Krajobrazowego „Pradoliny Wieprza" oraz Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nie dlatego, że rolnicy nie chcą form ochrony, czy nie chcą chronić przyrody, bo któż ma chronić bardziej przyrodę jak rolnicy. Natomiast obawiamy się obostrzeń i dalszych możliwości rozwoju naszych gospodarstw wobec nałożonych bardziej restrykcyjnych form ochrony, między innymi zakaz lub istotne ograniczenie realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych czy wydłużenia i skomplikowania procedur administracyjnych, obniżenia wartości gruntów rolnych, czy też ograniczenia możliwości swobodnego dziedziczenia i przekształceń własnościowych, osłabienia konkurencyjności gospodarstw rodzinnych. Z punktu widzenia rolników, gdzie ten obszar chroniony wchodzi bezpośrednio w nasze gospodarstwa, gdzie my tą ziemię uprawiamy, z tej ziemi żyjemy, gdzie utrzymujemy nasze rodziny, a my jakby nie mamy na ten moment prawa głosu. Mam nadzieję, że ten głos zostanie usłyszany i dojdziemy do jakiegoś konsensusu - podkreśla Marta Gawron członek zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

To nie jedyne zmartwienie lubelskich rolników, bo sytuacja na rynku ropy i gazu podnosi koszty prowadzenia gospodarstwa. Odbija się to na cenach paliw i nawozów.

"Jednym z podstawowych problemów jest pogarszająca się relacja cen sprzedaży do kosztów produkcji. Ceny wielu produktów spadły do poziomów sprzed kilkunastu lat, podczas gdy koszty produkcji są bardzo wysokie i dalej rosną. Oznacza to, że przychody rolników cofają się do poziomów sprzed lat, natomiast koszty produkcji są zdecydowanie na wyższym poziomie niż w tamtym okresie. Największe podwyżki dotyczą nawozów oraz energii, co ma decydujący wpływ na obciążenie gospodarstw - czytamy w stanowisku."

Rolnicy zwrócili się do rządu o wprowadzenie dopłat do nawozów oraz paliwa. Zdaniem delegatów bez zdecydowanych działań rządu zagrożona jest stabilność wielu gospodarstw oraz bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

