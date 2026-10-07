Przejadą tysiące kilometrów, nie ruszając się z miejsca. Lubelski Zakład POLREGIO inwestuje w cyfrowe szkolenia [ZDJĘCIA]

Symulator powstał z autentycznej kabiny wycofanego z ruchu pociągu EN57AL-2108. Wszystkie pulpity, przełączniki i monitory są w pełni oryginalne. Dzięki temu opór manetek i reakcje przyrządów są identyczne jak w prawdziwej maszynie.

Szkolenia odbywają się na cyfrowo symulowanych trasach kolejowych, gdzie z dbałością o detale przeniesiono układy torowe, stacje, mosty i otoczenie szlaków. Podczas jazdy maszyniści ćwiczą też obsługę pokładowego systemu bezpieczeństwa ETCS.

Symulator jest częścią ośrodka szkolenia pracowników POLREGIO. Służy właśnie temu, by ćwiczyć scenariusze, które mogą spotkać pracownika w rzeczywistości - tłumaczy Leszek Sus, dyrektor lubelskiego zakładu POLREGIO.

Dzięki nowym ekranom obraz w szybie przedniej i szybach bocznych dokładnie oddaje rzeczywiste szlaki. Instruktor ma do dyspozycji 5 monitorów i może na bieżąco zmieniać pogodę – włączać gęstą mgłę, ulewę czy porywisty wiatr. Może też symulować awarie zasilania, usterki sieci oraz awaryjne sytuacje.

Ćwiczymy to, kiedy może się zdarzyć sytuacja niecodzienna. Czy pojawią się zwierzęta na torze, czy nietypowe warunki pogodowe - śnieg, deszcz. Możemy zasymulować nieskończony ciąg zdarzeń – mówi Leszek Sus, dyrektor Lubelskiego Zakładu POLREGIO.

Z symulatora obowiązkowo korzystają wszyscy maszyniści zakładu w ramach corocznych kursów, a także kandydaci przygotowujący się do zawodu. Trening pozwala bezpiecznie przetestować nawyki i czas reakcji kadr przed wyjazdem na prawdziwe tory.

Obecnie jest przepis, że raz w roku maszynista musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa trzy godziny – mówi Artur Misztal, maszynista i instruktor w lubelskim zakładzie POLREGIO.

W minionym roku w lubelskim ośrodku przeszkolono 197 pracowników z Lublina i Białegostoku, a w bieżącym zaplanowano kursy dla kolejnych 201 osób. W całym województwie lubelskim POLREGIO zatrudnia prawie 500 osób, z czego ponad połowę stanowią maszyniści i kierownicy pociągów. Nowoczesny symulator ma pomóc w utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zachęcić nowych, młodych pracowników do wyboru zawodu maszynisty.

Kolej potrzebuje personel dobrze wyszkolony. No i my takim projektem wychodzimy naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom – podsumowuje Leszek Sus.

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