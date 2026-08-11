Mężczyzna z laską na środku drogi ekspresowej. Nagranie mrozi krew w żyłach

Starszy mężczyzna z laską na drodze ekspresowej

Mrożące krew w żyłach sceny miały rozegrać się w piątek, 7 sierpnia. W internecie na profilu Stop Cham pojawił się filmik pokazujący starszego pana podpierającego się laską, który próbował pokonać dwa pasy jezdni pomiędzy pędzącymi pojazdami. Od tragicznego finału dzieliły go dosłownie ułamki sekund, ale kierowcy zdążyli w porę wcisnąć hamulce, omijając mężczyznę.

Gdzie dokładnie doszło do niebezpiecznego zdarzenia?

Osoba, która zarejestrowała całe zajście i przesłała filmik, podała, że sytuacja miała miejsce na trasie S19, łączącej Lublin z Rzeszowem. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie mają jednak inne przypuszczenia. Zgodnie z informacjami śledczych do incydentu mogło dojść na drodze S17 w pobliżu Bogucina. Służby cały czas pracują nad ostatecznym potwierdzeniem lokalizacji tego niebezpiecznego spaceru.

Policja apeluje o rozsądek. Nagranie na skrzynce Stop Agresji Drogowej

Materiał wideo został przekazany bezpośrednio na policyjną skrzynkę służącą do zgłaszania niebezpiecznych sytuacji w ruchu. Mundurowi przypominają, że wchodzenie na autostrady i drogi szybkiego ruchu jest surowo wzbronione. Przy dużych prędkościach kierujący nie mają szans na odpowiednio wczesną reakcję na niespodziewaną przeszkodę, co najczęściej kończy się poważnym wypadkiem.

Funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny, dokładne miejsce zdarzenia oraz jego przebieg. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do sytuacji doszło prawdopodobnie na drodze S-17 w okolicy miejscowości Bogucin. Policjanci będą prowadzić czynności w kierunku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz korzystania przez pieszego z drogi niedostępnej dla ruchu pieszych. Sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie – informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

Komentarze pod nagraniem ze starszym mężczyzną

Film wywołał prawdziwą lawinę reakcji ze strony internautów. Widzowie zachwalali niebywały spokój i perfekcyjną technikę jazdy osób kierujących autami. „Pogratulować kierowcy umiejętności, ładnie opanował sytuację” – można przeczytać pod postem. Kolejna osoba zauważyła: „No no no - szczególną ostrożność kierowców jak widać obecną także przy zwykłej jeździe ekspresówką. Brawo. Obaj kierowcy zasługują na pochwałę!”.