Ponad 51 mln euro na sport, kulturę i turystykę. Unijne wsparcie zmienia Lubelszczyznę

Konferencja "Wsparcie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - LEADER" była okazją do podsumowania wdrażania perspektywy finansowej i przedstawieniem efektów.

Dla nas ten dialog jest niezwykle istotny, żeby rzeczywiście poziom wdrażania cały czas podnosić w taki sposób, żeby te środki były wykorzystywane efektywnie. Cały czas chcemy pokazywać nasz region od jak najlepszej strony. Zbliża się okres wakacyjny, dlatego tym bardziej chcemy zachęcać turystów i z kraju i zagranicznych, żeby przyjeżdżać do naszego województwa. Te środki ze wspólnej polityki rolnej planu strategicznego również temu służą, czyli powstają nowe obiekty turystyczne, sportowe, przystanie kajakowe, place zabaw, miejsca rekreacji, wypoczynku i myślę, że im więcej takich projektów powstanie w naszym regionie, tym bardziej będzie atrakcyjny dla turystów - podkreśla wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.

W sumie w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 podpisano umowy na ponad 51 mln euro.

